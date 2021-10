Droga, bici rubate e clandestini all'interno delle camere: blitz in due hotel di Rimini Sud

Attualità

Rimini

| 14:37 - 06 Ottobre 2021

Alcune delle biciclette sequestrate.

Blitz della polizia e della polizia municipale in due alberghi di Rimini Sud. Assieme al personale dell'Ausl, sono stati effettuati accertamenti che hanno portato alla scoperta di sostanze stupefacenti, a verificare la presenza di allarmi spenti ed estintori scaduti, ma anche a rilevare il mancato rispetto della normativa anti Covid.



Uno dei due titolari è stato denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, mentre tre cittadini di origine extracomunitaria sono stati accompagnati in Questura per accertamenti. Sequestrati inoltre sei grammi di sostanza stupefacente e diverse biciclette (più un monopattino), probabilmente frutto di furti. I proprietari di mezzi di trasporto vittime di furto possono telefonare alla sede della polizia municipale per prenotare un incontro, muniti della precedente denuncia di furto o smarrimento.