Frontemare, cena spettacolo con i comici del Costipanzo Show

| 14:20 - 06 Ottobre 2021

Ristorante Frontemare.

Il ristorante Frontemare, in viale Principe di Piemonte 30, si conferma punto di riferimento dell'intrattenimento serale della città di Rimini. Per giovedì 21 ottobre è in programma una serata spettacolare, promettono i fratelli De Luca sulle proprie pagine social: una speciale cena con il Costipanzo Show 2.0 e Paolo Cevoli guest star. Il Costipanzo Show, nato nel 1992 come parodia del celebre Costanzo Show televisivo, nel 2022 festeggerà i 30 anni. Alla serata riminese parteciperanno, oltre a Paolo Cevoli, altri comici come Duilio Pizzocchi, Maria Pia Timo, Andrea Vasumi e Rino Ceronte.

La cena a buffet del ristorante Frontemare, a 30 euro tutto compreso, inizierà alle 20, a seguire alle 22 lo spettacolo del Costipanzo Show 2.0. Prenotazione obbligatoria, o via internet oppure telefono 0541 478542.