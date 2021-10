Rimini, ecco cosa fare nel fine settimana del 9-10 ottobre

Eventi

Rimini

| 13:40 - 06 Ottobre 2021

Foto Gallini.



Anche in autunno Rimini è una città da vivere e da scoprire, fra visite guidate o partecipando alle tante opportunità che la città offre tra musica, arte, cultura, ma anche eventi fieristici e sportivi.



In occasione della festa del Santo Patrono, il Tempio Malatestiano, uno dei monumenti più famosi del Rinascimento italiano, ospita il Concerto per la Festività di San Gaudenzo, dedicato in questa edizione ad Antonio Vivaldi (sabato 9 ottobre h 21). Continuano anche gli appuntamenti della Sagra Musicale Malatestiana, tra concerti sinfonici, con le originali sonorità beethoveniane proposte dai musicisti del Concert des Nations, diretti da Jordi Savall, e musica da camera, con la WunderKammer Orchestra e la voce di Cristina Zavalloni.



In cineteca continua la rassegna letteraria dedicata ai libri su Federico Fellini, Fellini in stampa, con incontri con gli autori durante il mese di ottobre. Con 36 titoli in cartellone e più di 60 serate di spettacolo, riparte la Stagione di prosa al Teatro Galli e al Teatro degli Atti, con Stal Mami Reloaded, la farsa underground di Liliano Faenza che dà il via alla stagione di prosa dei teatri riminesi. A precedere l’appuntamento al teatro degli Atti sarà la conversazione tra Piero Meldini e Fabio Bruschi dedicata a “Liliano Faenza e il fascismo a Rimini negli anni del consenso“, in programma venerdì 8 ottobre alla sala del Giudizio del Museo della Città. Si prosegue con Teatro Patalò di Isadora Angelini e Luca Serrani che presenta in prima assoluta Tell tale (venerdì 15, sabato 16 ottobre alle ore 21 e domenica 17 ottobre alle ore 18 alla Sala Pamphili). Tante le mostre da visitare in questo periodo tra cui l’esposizione alla Biblioteca Gambalunga delle preziose testimonianze della Divina Commedia: dalle preziose testimonianze manoscritte miniate del Trecento fino alle prime opere a stampa, insieme a libri, grafiche e fotografiche che documentano il mito di Francesca da Rimini, la Mostra dedicata a Giovanni da Rimini, Maestro del Trecento, a Palazzo Buonadrata e Rimini Foto d’autunno, evento annuale che il Comune di Rimini dedica alla fotografia al Museo della Città.



Alla Fiera di Rimini torna, dal 13 al 15 ottobre prossimi, TTG Travel Experience, il più importante marketplace italiano del turismo, che mette insieme prodotto, mercato, servizi dall’incoming al turismo balneare, passando per gli arredi e le forniture per l’hôtellerie, tornando a svolgere in presenza, ed in contemporanea, le tre fiere di riferimento del settore (TTG - SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style). Ai tre appuntamenti si aggiunge Superfaces, il marketplace B2B dedicato ai materiali innovativi per l’interior, il design e l’architettura, mentre ripartono gli appuntamenti al Palacongressi.



E per i più sportivi, sabato 9 ottobre per la prima volta in Italia arriva a Rimini il “Palio della Pigna”: Piazza Cavour, in pieno centro storico, si trasforma nel tempio della palla ovale con lo street rugby.



GLI APPUNTAMENTI



Mercoledì 6 ottobre 2021



Rimini teatro Galli

72° Sagra Musicale Malatestiana - Progetto Henze

Recuerda Cuba - WunderKammer Orchestra

Protagonista la voce di Cristina Zavalloni artista eclettica e musa ispiratrice di tanti compositori contemporanei, invitata a prendere parte ad un percorso che dai Lieder und Tänze di Henze ricrea un originale panorama nell’universo sonoro cubano.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/programma/progetto-henze/recuerda-cuba



giovedì 7 ottobre 2021



Cinema Tiberio, via San Giuliano, 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Doc in Tour 2021 al Cinema Tiberio Rassegna itinerante nella regione Emilia-Romagna. Lo scopo è quello di distribuire nelle sale cinematografiche opere documentarie nelle diverse forme espressive: dal documentario creativo al reportage, inchiesta, dall’indagine storica alla riflessione di saggistica, tutti nati in ambito regionale dell'Emilia Romagna. Ultimo appuntamento: The Milky Way di Luigi D’Alife (84 minuti) L’edizione 2021 di Doc in Tour è promossa e organizzata da Regione Emilia-Romagna, Fice Emilia-Romagna (Federazione italiana cinema d’essai), D.E-R, Associazione dei documentaristi emiliano-romagnoli e Progetto Fronte del Pubblico/Fondazione Cineteca di Bologna.



I biglietti sono disponibili in prevendita su LIVETICKET oppure alla cassa del Cinema.

Ore 21.00. Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it 8 – 15 – 22 – 29 ottobre, 5 novembre 2021



venerdì 8 ottobre 2021



Sala del Giudizio del Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Liliano Faenza e il fascismo a Rimini negli anni del consenso Conversazione tra Piero Meldini e Fabio Bruschi al Museo della Città. Intervengono Oriana Maroni e Davide Schinaia.

La conversazione è un’introduzione al lavoro più famoso di Faenza, Stal mami, ripreso e potenziato – Reloaded - dalla compagnia Città Teatro, diretta da Davide Schinaia e con Francesca Airaudo nel ruolo dell’intrigante Tirèsia, che già fu di Maddalena Fellini, vivacissima sorella di Federico. In scena al teatro, agli Atti, sabato 9 ottobre alle 21 e domenica 10 alle 16. Ore 17.00. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su ticketllandia.com. Info: 0541 793851 musei@comune.rimini.it



sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021



Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Stal Mami Reloaded. L’invenziòun ad Stal Mami Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli - Apre il programma della Stagione teatrale 2021/2022 uno dei tre progetti teatrali ospitati al Teatro degli Atti e realizzato dalla compagnia del territorio Città Teatro, che riallestisce la commedia Stal Mami di Liliano Faenza, ambientata a Rimini negli anni del fascismo. Da un ideazione di Fabio Bruschi e la regia di Davide Schinaia, lo spettacolo vede protagonisti Francesca Airaudo, Elisa Angelini, Mirco Gennari, Francesco Checco Tonti. Orario: spettacolo sabato 9 ottobre alle ore 21.00; spettacolo domenica 10 ottobre alle ore 16.00. Ingresso a pagamento, info 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



sabato 9 ottobre 2021

Tempio Malatestiano, Via IV Novembre, 35 Rimini centro storico

Concerto per la Festività di San Gaudenzo al Tempio Malatestiano - XIV edizione dedicata ad Antonio Vivaldi Nella splendida cornice della Basilica Cattedrale di Rimini, si svolge la quattordicesima edizione del Concerto per la Festività di San Gaudenzo, promosso dalla Diocesi di Rimini in collaborazione con l’Associazione Cappella Musicale Malatestiana e con la presenza del Vescovo Mons.Francesco Lambiasi. Ad esibirsi l’Orchestra sinfonica 'G. Lettimi' ed il Coro della Cappella Musicale Malatestiana di Rimini. I solisti Massimo Marcelli (flauto) e Silvio Castiglioni (voce recitante), Isabella Orazietti (soprano) e Sara Rocchi (contralto). Direttore d’Orchestra Maestro Filippo Maria Caramazza. Prenotazione obbligatoria alla seguente mail: concertosangaudenzo@gmail.com Il concerto verrà, inoltre, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Cappella Musicale Malatestiana, su You Tube e sul canale Vimeo https://vimeo.com/event/1341198. Ore 21.00. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti a concertosangaudenzo@gmail.com



Domenica 10 ottobre 2021



Rimini, Teatro Galli

Parole per la musica Incontro di guida all'ascolto in preparazione ai concerti in programma. Fabio Sartorelli ritorna domenica alle ore 17 con l'incontro 'In succinta e bianca veste...e con le chiome scarmigliate': lettura di Lucia di Lammermoor di Donizetti. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È richiesta la prenotazione via e-mail a sagramalatestiana@comune.rimini.it o per telefono ai numeri 0541 704294 / 704296 da lunedì a venerdì ore ufficio.



lunedì 11 ottobre 2021



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Le Concert des Nations - 72° Sagra Musicale Malatestiana: Concerto sinfonico diretto da Jordi Savall Originali le sonorità beethoveniane proposte dai musicisti del Concert des Nations, con un maestro indiscusso della musica antica come Jordi Savall, che dirige la Settima e l’Ottava Sinfonia continuando il suo viaggio interpretativo nelle opere del grande compositore, seguendo tempi, articolazioni, dinamiche e padronanza degli strumenti d’epoca. Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



Lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 ottobre 2021



Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Venezia. Infinita avanguardia Film documentario su Venezia, prende avvio dall’immenso patrimonio veneziano per raccontare i palazzi che ospitano capolavori e oggetti storici, le connessioni artistiche e culturali, i nessi visivi che, viaggiando tra le epoche, vanno a comporre il ritratto di una città futuribile; un’esperienza sensoriale accompagnata dalle testimonianze di storici dell’arte, urbanisti, sociologi, filosofi, curatori, musicisti, scrittori, giornalisti, artisti, nostri contemporanei. Ore 21, mercoledì 13 ottobre anche alle ore 17. Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it



Da venerdì 15 a domenica 17 ottobre 2021



Sala Pamphili, Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Tell Tale Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli. Teatro Patalò di Isadora Angelini e Luca Serrani presenta la prima assoluta di Tell tale, un lavoro che indaga la responsabilità dell’artista nel tenersi in equilibrio tra disincanto e canto, tra la capacità di guardare con lucidità alla drammaticità del presente e la forza di contrastare il disastro con la forza evocativa delle parole e del sogno. Con la partecipazione di Agata Serrani ed Edoardo Serrani. Orario: venerdì 15 e sabato 16 ottobre alle 21.00; domenica 17 ottobre alle 18.00. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 teatrogalli@comune.rimini.it



Domenica 17 ottobre 2021



Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Federico Fellini. Biografia dell'infanzia - Presentazione del libro di Davide Bagnaresi al Cinema Tiberio Davide Bagnaresi, storico e autore del volume 'Federico Fellini. Biografia dell'infanzia', presenta il suo libro al Cinema Tiberio. Per la prima volta una ricerca storica e documentata ricostruisce la biografia di Federico Fellini dalla nascita ai 18 anni. Ore 18.00 Ingresso gratuito Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it