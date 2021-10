Ponte Messa, giovanissima sbatte contro colonnina gas e si ribalta alla guida dell'auto

Cronaca

Pennabilli

| 13:17 - 06 Ottobre 2021

L'auto ribaltata sul luogo dell'incidente.



Momenti di concitazione questa mattina (mercoledì 6 ottobre), intorno alle 8 a Ponte Messa, in Alta Valmarecchia. Una 20enne di Badia Tedalda, alla guida della sua Ford Fiesta, è infatti finita fuori strada, un incidente rocambolesco che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze. La ragazza è stata soccorsa in codice 1. Per cause in corso d'accertamento, la giovane automobilista ha perso il controllo della vettura e ha sbattuto contro una colonnina del gas metano. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Parte della carreggiata stradale è stata chiusa per mettere in sicurezza l'area, dopo l'urto tra la vettura, ribaltatasi nella boscaglia a bordo strada, e la colonnina del gas. I Carabinieri hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi del sinistro.