Coriano, inaugurato l'ascensore della scuola media

| 12:53 - 06 Ottobre 2021

Inaugurazione dell'ascensore.

Questa mattina (mercoledì 6 ottobre) è stato inaugurato l'ascensore della scuola media di Coriano. L'amministrazione comunale ha investito 90.000 euro di contributi statali, aggiungendone 55.000, per provvedere all'installazione dell'ascensore, ma anche per interventi di manutenzione agli impianti della struttura. Il sindaco Domenica Spinelli ha rimarcato la necessità di garantire l'accessibilità agli edifici pubblici, scuola in primis, considerando che nel territorio corianese, dai 17 studenti con disabilità dell'anno scolastico 2012-13, si è passati ai 48 dell'anno scorso, trentacinque frequentanti la scuola dell'obbligo e 13 le superiori. Il sostegno agli alunni alle prese con handicap non si limita solamente alla maggior funzionalità dell'anno scolastico, ma all'adeguata assistenza durante le ore di lezioni. L'amministrazione comunale di Coriano non arretra, su questo fronte: "Importante impatto economico sui costi, dai 39.000 euro dell'anno scolastico 2012-13 ai 300.000 del corrente anno scolastico. Ma manteniamo gli stessi livelli di assistenza, consapevoli del fatto che la disabilità non può essere solo un problema della singola famiglia, ma deve essere anche una sfida per l’intera collettività finalizzata all’integrazione della persona nonché una risorsa educativa per l’intero gruppo classe in termini di crescita dei nostri ragazzi", spiega il sindaco di Coriano.