DIRETTA TESTUALE Calcio D Forlì - Rimini turno infrasettimanale di campionato

Sport

Rimini

| 14:40 - 06 Ottobre 2021

Diretta testuale Forlì - Rimini.



Risultato: 0-0



FORLI' (4-3-1-2): De Gori - Gkertsos, Ronchi, Capitanio, Dominici - Ballardini, Pezzi, Rrapaj - Schirone - Verde, Pera.

In panchina: Stella, Giacobbi, Fabbri, Nisi, Buonocunto, Amaducci, Borrelli, Petrucci, Longobardi.

all. Cornacchini.

RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Carboni, Panelli, Haveri - Andreis, Tanasa, Tonelli - Gabbianelli, Tomassini, Piscitella.

In panchina: Piretro, Contessa, Berghi, Pietrangeli; Pari, Greselin; Mencagli, Ferrara, Germinale.

all. Gaburro.



ARBITRO: Peletti di Crema (Manzini e Di Tommaso di Voghera)

RETI:

AMMONITI: Tanasa, Dominici,

ESPULSI:

NOTE: giornata estiva. Spettatori 800 circa. Osservato un minuto di silenzio in memoria di Giovanni Brunelli, a lungo ex giocatore e allenatore del Forlì. Angoli: 5-0. Recupero: 1'pt



Inizio gara ore 15

Nel Rimini un avvicendamento rispetto alle ultime uscite: entra Piscitella dal primo minuto per Ferrara. Nel Forlì Petrucci, Borrelli e Buonocunto in panchina, in campo al centro della difesa l'ex Ronchi. Forlì in maglia biancoross a righe, Rimini in maglia blu e calzoni rossi. La squadra di Gaburro attacca da sinistra verso destra.

Avvio di partita equilibrato con il Forlì che cerca di prendere l'iniziativa con atteggiamento più aggressvo del Rimini. Tomassini pescato in fuorigioco su colpo di testa Andreis sulla trequarti: l'attaccante era lanciato verso la porta.

14' Rrapaj tira dalla sinistra, palla deviata in angolo. Il Forlì cerca di alzare il ritmo del gioco.

18' Ammonito Tanasa per un fallo veniale sulla trequarti. Arbitro severo.

24' Punizione dalla trequarti sinistra per fallo di Ballardini. Cross di Gabbianelli fuori misura.

25' il Rimini si rifugia in angolo su incursione in area di Ballardini. Due angoli di fila, m non accade nulla.

27' punizione dalla trequarti destra di Rrapaj in area nessuno trova la zampata vincnete in area. Forlì pericoloso.

30' Arrivano in gradinata i tifosi del Rimini.

32' Discesa di Piscitella a sinistra, supera Gkertos e serve a centro area Gabianelli che da solo spara alle stelle di sinistro. Occasione molto importante per il Rimini.

38' Ammonito Dominici.

Un minuto di recupero.

PRIMO TEMPO FINITO: 0-0

Partita equilibrata, ma è stata del Rimini l'unica occasione della partita che Gabbianelli non ha sfruttato. Il Forlì nella prima parte ha giocato con maggiore intensità e aggressività ma non è riuscito a sfondare.

I RISULTATI DEGLI ALTRI CAMPI Bagnolese Ghivizzano Borgo 0-1; Prato - Ath. Carpi 0-1; Ravenna - Lentigione 2-1; Real Forte Querceta- Mezzolara 0-1; Sammaurese - Aglianese 1-1; San Donnino - Correggese 1-0; Sasso Marconi - Seravezza Pozzi 1-1; Progresso - Fanfulla 1-0; Tritium - Alcione Milano 0-1.

SECONDO TEMPO