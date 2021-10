Riccione, pubblicato il bando "Villaggio di Natale" per occupare le "casette", ecco come partecipare

Attualità

Riccione

| 11:57 - 06 Ottobre 2021

Natale a Riccione.

Pubblicato il bando Villaggio di Natale 2021-2022 che consente il posizionamento di casette nei viali Ceccarini, Dante e Gramsci durante le Festività Natalizie nel periodo 27 novembre 2021 – 9 gennaio 2022, termine prorogabile.



Un interesse vero che non è solo dei tantissimi che scelgono i viali di Riccione per passeggiare e fare acquisti nel periodo delle feste ma anche per chi ambisce ad occupare gli spazi in cui poter esporre e proporre i propri prodotti. Così come per le precedenti edizioni, le linee guida stabilite sono all'insegna della originalità, alta qualità, creatività e provenienza territoriale dei prodotti privilegiando quelli tipici e il made in Italy. Sono ammessi a partecipare al bando gli operatori che producono o commercializzano prodotti dell'artigianato artistico, in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica, terracotta, sculture in legno, articoli da regalo e addobbi natalizi, hobbisti, creatori dell'ingegno creativo purchè espongano o vendano prodotti rientranti nel tema natalizio, le imprese individuali e le società, iscritte alla Camera di Commercio che producono o commercializzano alimenti e bevande di qualità, con specialità e prodotti tipicamente natalizi.

Sono esclusi gli articoli e i prodotti facilmente reperibili nella grande distribuzione.

A valutare le proposte sarà una commissione tecnica selezionatrice nominata ad hoc e verrà effettuata sulla base di una graduatoria.

Le domande potranno essere presentate entro il 7 novembre 2021.



ll villaggio di Natale sarà aperto tutti i giorni con orari dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 20.00, il venerdì, sabato, domenica e festivi comprese le giornate del 24, 27 e 28 dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 22.00.



Planimetria, domanda di partecipazione e documentazione informativa sono pubblicate nel sito del all'indirizzo www.comune.riccione.rn.it, sezione trasparenza nella voce "Bandi e gare" e potranno essere presentate esclusivamente con le seguenti modalità: - mediante pec all'indirizzo suap.riccione@legalmail.it, e a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Riccione sito in Via Vittorio Emanuele II, n. 2.