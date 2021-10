Pugilato, Pesaresi della Boxe Santarcangelo partecipa ai Campionati Italiani Junior

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:25 - 06 Ottobre 2021

Scarpellini - Pesaresi - Scialdone.

Il pugile Alessandro Pesaresi parteciperà domani, giovedì 7 ottobre, ai campionati italiani junior e schoolboys di Montesilvano organizzati dalla Asd Boxe Di Giacomo. Categoria quella dei 60 kg che vede la partecipazione di 18 pugili. Previsti dei sorteggi per indivuare 4 pugili che combatteranno già da giovedì per i sedicesimi di finale.

"Dopo le ultime prove di Pesaresi (3 vittime consecutive) proviamo a staccare un ulteriore pass per la fase finale e cioè i primi 4 d'italia!" dice il Maestro della Boxe Tiziano Scarpellini.