Baskin, in tanti sono scesi in campo all'incontro inaugurale a Poggio Torriana

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 09:20 - 06 Ottobre 2021

Partita di baskin a Poggio Torriana.

Famiglie, insegnanti, educatori, in tanti si sono ritrovati sabato pomeriggio al centro sportivo di Poggio Torriana per conoscere meglio gli Onions, la prima squadra di baskin della Valmarecchia e l’unicità di questo progetto, che ha già dimostrato di saper unire associazioni e territori ma soprattutto persone, ciascuna con la propria specificità. E grazie alla partita aperta dell’ASDD Baskin Faenza tra i numerosi spettatori c’è anche chi ha voluto mettersi subito alla prova entrando in campo.



Il baskin infatti, adattandosi alle capacità dell’atleta, permette a chiunque sia in grado di lanciare una palla in un canestro di cimentarsi in un’esperienza sportiva, anche agonistica, all'insegna dell'inclusione.



Presenti alla giornata dimostrativa anche le assessore Angela Garattoni e Francesca Macchitella, in rappresentanza dei Comuni di Santarcangelo e Poggio Torriana, patrocinatori del progetto.

Ora le tre associazioni promotrici - Fermenta, Santarcangiolese Basket e ASD Ag23 - rilanciano l’appuntamento a tutti gli interessati per giovedì 7 ottobre alle 21, presso la sala conferenze della Biblioteca Baldini di Santarcangelo, per una serata informativa. Sarà l’occasione per far conoscere modalità di partecipazione, giorni e orari di allenamento e per raccogliere le iscrizioni.



Il progetto si propone la formazione di una squadra di atleti del territorio già a partire da quest’anno sportivo, per poi puntare ai campionati regionali.