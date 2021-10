Rapine in villa, arrestati a Bellaria: condannati i pendolari del crimine

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 07:19 - 06 Ottobre 2021

Immagine di repertorio.

Il Tribunale di Asti ha condannato i pendolari del crimine che dal Piemonte si spostavano in Emilia Romagna per rapinare ville e abitazioni. Cinque banditi, arrestati nel dicembre 2020 dalla polizia a Bellaria-Igea Marina, dovranno scontare condanne comprese tra un anno e sette anni e sei mesi. "È stato riconosciuto il nostro sforzo risarcitorio e alcune richieste della difesa sono state accolte - commenta Roberto Caranzano, legale difensore della banda -. Comunque aspettiamo le motivazioni della sentenza per capire appieno le valutazioni del giudice. In ogni caso faremo appello".