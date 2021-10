Calcio RSM, La Fiorita: Andrea Delvecchio nuovo Presidente

Sport

Repubblica San Marino

| 21:23 - 05 Ottobre 2021

A causa di impegni professionali legati allo sviluppo della propria attività imprenditoriale Vittorio Zadotti, non potendo più dedicare il tempo necessario a La Fiorita, ha deciso di rimettere il proprio incarico di Presidente nelle mani del Consiglio Direttivo, pur continuando ad assicurare la propria vicinanza al club di Montegiardino.

Il Direttivo ha provveduto ad una ridistribuzione dei ruoli, con la nomina di Andrea Delvecchio a nuovo Presidente. Paolo Zanotti rivestirà l’incarico di Direttore Generale, Michele Della Valle quello di Segretario Generale, mentre Roberto Bollini è confermato Vicepresidente. La società ringrazia Zadotti per l’impegno profuso per il bene dei colori gialloblù e proseguirà sul cammino tracciato per il raggiungimento di ambiziosi risultati.