Green Pass: a Bellaria tamponi nell'ambulatorio guardia medica estiva. Si cerca gestore

16:28 - 05 Ottobre 2021

L’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina ha disposto la messa a disposizione dei locali annualmente adibiti alla Guardia medica turistica (via Italico, 4) per l'effettuazione dei tamponi che consentano di ottenere la certificazione verde Covid-19. Autorizzati come ambulatorio, i locali sono di proprietà comunale e verranno concessi in comodato gratuito.



Dal 6 agosto, il green pass è indispensabile per accedere in luoghi pubblici (ristoranti, musei e piscine) e per partecipare a spettacoli, eventi, fiere, concorsi pubblici. Dal 1° settembre, l’obbligo è stato esteso al personale scolastico, agli studenti universitari e ai passeggeri di bus interregionali, aerei, treni (Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità), traghetti e navi interregionali, mentre dall’11 settembre l’estensione ha riguardato chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (con esclusione di bambini, alunni e studenti). La prossima tappa sarà il 15 ottobre, quando diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori, pubblici e privati.



Possono presentare un progetto di gestione tutti i soggetti in possesso dei requisiti per l'effettuazione dei test individuati dalle autorità sanitarie; test che, secondo quanto disposto dal Governo, dovranno essere effettuati a prezzi calmierati. Il progetto può essere presentato all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico entro le ore 13.00 di lunedì’ 11 ottobre.