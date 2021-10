Coronavirus Rimini: 15 casi, stabili le terapie intensive anche in regione

Attualità

Rimini

| 16:24 - 05 Ottobre 2021

Bollettino Covid 5 ottobre 2021.

A Rimini si registrano 15 casi di contagio al nuovo coronavirus, 9 sintomatici e 6 asintomatici. Nei primi due giorni della settimana i casi sono stati 29, media poco meno di 15 contagi al giorno (la scorsa settimana la media era di 22).



In terapia intensiva rimangono 4 i pazienti ricoverati, stabili anche in regione (50), mentre calano i ricoverati nei reparti Covid, da 377 a 361 (-16). Quattro i decessi, nessuno nel territorio riminese: due in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 93 anni e un uomo di 91 anni), un uomo di 78 anni in provincia di Piacenza, una donna di 93 anni residente a Imola.



I nuovi casi sono invece 169 su un totale di 25.160 tamponi, tasso di positività 0,7%.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 47 nuovi casi, seguita da Ravenna (34); poi Modena (20), Rimini (15), Reggio Emilia (13), Forlì (12). Quindi Piacenza e Cesena (8 ciascuna), Ferrara (7), Parma (4) e infine il Circondario Imolese con 1 caso.