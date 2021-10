Scacciano, al via lavori di messa in sicurezza dell'area antistante la Chiesa

Attualità

Misano Adriatico

| 15:45 - 05 Ottobre 2021

Sono pronti a partire a Misano Adriatico i lavori di messa in sicurezza e arredo della zona centrale di Scacciano. L’intervento riguarderà in modo particolare l’area antistante la Chiesa di Santa Maria Assunta e vedrà il coinvolgimento, al fianco dell’amministrazione comunale, della Parrocchia.



Quest’ultima si farà carico della riasfaltatura del parcheggio e dell’arredo del piazzale antistante la Chiesa. L’amministrazione comunale provvederà invece a rifacimento dei marciapiedi e dell’impianto di pubblica illuminazione dell’area.



I lavori, al via giovedì, dovrebbero concludersi entro due mesi.



"Si tratta del primo di una serie di interventi - comunica l'amministrazione comunale di Misano - per la riqualificazione delle frazioni, per un importo complessivo di 65.000 euro, che si avvieranno nelle prossime settimane"