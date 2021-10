Elezioni Montescudo Monte C., Castellari: 'vigileremo su promesse, si scioglieranno come neve al sole'

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 14:47 - 05 Ottobre 2021

Elena Castellari.

A Montescudo Monte Colombo Elena Castellari non ha ottenuto il via libera dei cittadini per il secondo mandato alla guida del comune. La Castellari non si nasconde e parla di "sconfitta netta", ma evidenzia che "l'impegno di Torri Unite per Montescudo Monte Colombo non termina qui". Annunciata un'opposizione costruttiva e collaborativa, "nonostante le offese e le falsità sparse sul nostro conto". Al neo sindaco Gian Marco Casadei augura buon lavoro, facendogli i complimenti per l'affermazione elettorale, ma non gli risparmia frecciate: "vigileremo attentamente su tutte le promesse che hanno fatto in queste settimane, che siamo certi si scioglieranno come neve al sole in poco tempo".



La campagna elettorale a Montescudo Monte Colombo ha lasciato il segno, leggendo l'analisi della Castellari, che parla di "mole di insulti e falsità" sentite e scritte, di "macchina del fango". "Siamo persone serie e oneste, per questo non abbiamo accettato di scendere a quel livello di scontro: non per debolezza o paura, ma perché crediamo che una comunità coesa abbia bisogno di esempi di correttezza e trasparenza, non di urli e cattiveria", sottolinea, ribadendo: "vigileremo attentamente su tutte le false promesse e i progetti inconsistenti che sono stati annunciati da Casadei e la sua lista civica. Ora spetta a loro dimostrare le grandi capacità di cui si vantano e non deludere i tanti Cittadini che li hanno votati".



Castellari rassicura sul ruolo di "Torri unite" come minoranza: "Siamo e saremo sempre a disposizione per quanti avessero esigenze e iniziative sul nostro territorio, pronti a perorare le loro cause in seno al consiglio comunale, nel nuovo ruolo di gruppo di minoranza. Un ruolo a cui daremo la giusta dignità e la necessaria concretezza perché le opere che sono già in fase avanzata di realizzazione o di progettazione arrivino a compimento. Tre le opere cita "il Centro Sportivo di Taverna e la nuova Scuola di Montescudo, ma anche la nuova illuminazione pubblica a led e i numerosi progetti in ambito culturale", evidenziando che "sono iniziative che partono da necessità della popolazione che abbiamo raccolto in questi cinque anni e che meritano la massima attenzione anche da parte della nuova amministrazione comunale".