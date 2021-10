Elezioni: Rimini Coraggiosa, eletto consigliere Marco Tonti: "difenderò l'equità sociale"

Attualità

Rimini

| 14:34 - 05 Ottobre 2021

Da sinistra Mara Marani, Marco Tonti, il neo vicesindaco Bellini e il neo sindaco Sadegholvaad.

Rimini Coraggiosa in una nota esprime soddisfazione "per aver contribuito alla sconfitta della destra al primo turno, un risultato che è il segno di un lavoro coerente portato avanti unitariamente da tutte le componenti della coalizione di centro-sinistra". La lista ha fatto eleggere in consiglio comunale Marco Tonti, presidente di Arcigay Rimini, che commenta: “Sono felice di aver partecipato con Rimini Coraggiosa alla sconfitta netta delle destre, sconfitta tra l’altro di livello nazionale che smentisce la narrazione sovranista di Lega e FDI. Il mio impegno , come è sempre stato, sarà quello di difendere l’equità sociale e l’affermazione dei diritti, in un’ottica di vantaggio generale per tutta la società”. Rimini Coraggiosa parla del risultato elettorale come "punto di partenza per un movimento che porterà in Consiglio Comunale i valori fondamentali di una Sinistra vicina alle persone e ai loro diritti, contro ogni forma di discriminazione, di disuguaglianza, in difesa del lavoro, avendo come riferimento la nostra Costituzione", ma anche come pasos di un percorso che avvicina alle prossime scadenze politiche "con l’esperienza di un metodo di lavoro e di uno spirito unitario che sono fondamentali per battere le destre sovraniste".