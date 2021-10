Armato di cesoie si aggira per condomini e giardini per rubare biciclette. Arrestato

Attualità

Rimini

| 14:05 - 05 Ottobre 2021

Foto di repertorio.

Un 27enne di nazionalità rumena è stato arrestato a Rimini ieri pomeriggio (lunedì 4 ottobre), intorno alle 18, in relazione a un furto di bicicletta. Il giovane, in stato di alterazione probabilmente per l'abuso di alcol e armato di cesoie, ha prima cercato di forzare la catena e rubare la bicicletta nell'abitazione di una donna riminese, venendo però notato dalla stessa, che si trovava seduta nella propria automobile parcheggiata davanti casa; poi si è diretto nel giardino di un condominio per impossessarsi di una bicicletta con due seggiolini, scappando in sella ad essa. Ma proprio la donna che lo aveva notato durante il primo, tentato furto, lo ha inseguito a distanza, dopo aver richiesto l'intervento della Polizia. La pattuglia intervenuta, grazie alle indicazioni della donna, lo ha raggiunto e bloccato. Il 27enne non ha saputo dare spiegazioni, in merito al possesso della bicicletta, inoltre aveva con sé uno zainetto con attrezzi atti allo scasso: le cesoie, pinza, chiave a pappagallo, taglierino e cacciavite. E' stato arrestato per furto e risulta anche denunciato per l'ipotesi di reato di porto d'armi e oggetti atti ad offendere.