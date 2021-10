Il cioccolato 'invade' Riccione, torna l'imperdibile appuntamento dedicato ai più golosi

Eventi

Riccione

| 13:51 - 05 Ottobre 2021

Torna a Riccione Cioccopaese (foto di Daniele Casalboni).



La sedicesima edizione di CiocoPaese torna a rallegrare il cuore storico di Riccione Paese da venerdì 8 a domenica 10 ottobre, colorando e profumando le vie del borgo con le proposte dei maestri cioccolatieri provenienti da diverse regioni d’Italia.



Come da tradizione, le vie del quartiere lungo corso Fratelli Cervi, viale Diaz, piazza Matteotti, piazza Unità e piazzetta Parri saranno invase da “ciocostand”, eventi a tema, laboratori di cucina, dimostrazioni di preparazioni a base di cioccolato, spettacoli, animazione e musica. Lungo la passeggiata, si potranno degustare ed acquistare le delizie al cioccolato nelle varianti più impensabili, dagli abbinamenti tradizionali a quelli insoliti proposti dai maestri cioccolatai e anche trovare prodotti cosmetici a base di cioccolato. Inoltre, ristoranti, locali e bar parteciperanno con attività e menù a tema.



Quest’anno, per la prima volta, l’arte del cioccolato di CiocoPaese incontra l’arte in strada dei pittori riccionesi e del territorio, un vero e proprio atelier di pittura en plein air allestito in piazza Matteotti in cui le persone avranno l’occasione di osservare gli artisti al lavoro e interagire con loro, facendosi raccontare i mille segreti delle diverse tecniche artistiche. Sarà una splendida occasione anche per i bambini e i ragazzi scoprire un mondo affascinante di stimolo a creatività e fantasia. Cristina Alifano, Cinzia Bianchi, Gianfranco Facchini, Natale Giulianelli e Maurizio Rinaldi dipingeranno dal vivo e sveleranno ai passanti curiosi i segreti della loro arte.



Altra novità: la presenza del locale riccionese Kiosquito 46 in piazzetta Parri che, oltre a proporre colazioni dolci a base di cioccolato, aperitivi e street food, avrà le sue azdore al lavoro per preparare a cuocere al momento tagliatelle al ragù da gustare per il pranzo della domenica.



Sabato 9 e domenica 10 ottobre, a partire dalle ore 15:00, la festa si accenderà con l’animazione e i giochi in compagnia di Luigi Del Bianco e Marco Corona, in piazza Unità. Sempre in piazza Unità, sabato 9 ottobre alle ore 21 è in programma il concerto live di Filippo Dionigi & The Gangstar sulle più note colonne sonore dei film di Quentin Tarantino e il panorama musicale dagli anni ’60 agli anni ’90. Domenica 10 ottobre alle ore 18 si prosegue con la Revolution live band e i migliori successi della disco music anni ’70 - ’80 fino alle hit del momento.



ORARI



venerdì 8 ottobre dalle ore 16 alle 22:00



Sabato 9 ottobre dalle ore 10:00 alle 24:00



Domenica 10 ottobre dalle ore 10:00 alle 22:00