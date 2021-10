Ecco come potrebbe essere il consiglio comunale di Rimini. I più votati Marcello, Renzi e Carminucci Venti i seggi per la maggioranza, nove per il centrodestra

Attualità Rimini | 13:24 - 05 Ottobre 2021 Palazzo Garampi di Rimini.

Tempo di bilanci anche per i singoli candidati alle elezioni amministrative di Rimini. Nella lista del Partito Democratico il maggior numero di preferenze le ha ottenute il giovane candidato Edoardo Carminucci (865, un voto su dieci al Pd è andato a lui) e due assessori uscenti, Mattia Morolli (798) e Roberta Frisoni (519). Seguono Manuela Guaitoli (453), Luca Cancellieri (420), Annamaria Barilari (372), Giulia Corazzi (366), Elisa Marchioni (365), Giuseppe Neri (350), Giuliano Zamagni (308), Matteo Petrucci (304). In base alle preferenze, sono loro i consiglieri eletti. In totale venti i consiglieri della maggioranza: 7 fanno parte della lista "Rimini Rinata - Jamil sindaco". La maggioranza dei voti li ha ottenuti il presidente dell'associazione di volontari TeamBota, Michele Lari: 402. Seguono Andrea Bellucci (consigliere uscente) con 380, Daniela De Leonardis (362), Marco Zamagni (349), Samuele Ramberti (328), Serena Soldati (243) e Lucia Lamarra (235).



Gli altri due posti da consigliere sono destinati a Luca Pasini di Rimini Futura (217 voti) e a Marco Tonti, presidente Arcigay Rimini e candidato di Rimini Coraggiosa (243 voti).



Sul fronte opposizione, superano quota 1000 voti i candidati di Fratelli d'Italia Nicola Marcello (1586, 33,35% dei voti del suo partito) e Gioenzo Renzi (1043, 21,93% di Fratelli d'Italia). Con loro anche Filippo Zilli (663) e Carlo Rufo Spina (293). La Lega eleggerà quattro consiglieri: Luca De Sio (722), Andrea Pari (387), Lorenzo Marchei (339) e Matteo Zoccarato (238). Nove dunque i consiglieri del centrodestra, compreso il candidato Enzo Ceccarelli.



Il consiglio comunale sarà completato da altri tre consiglieri d'opposizione: Gloria Lisi, Stefano Brunori (95 voti) della lista Gloria Lisi Sindaca e Matteo Angelini dei 3V.





