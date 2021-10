Cescot Rimini, arriva il corso in "Tecnico per l'innovazione digitale della promozione turistica"

Attualità

| 11:51 - 05 Ottobre 2021

Il turismo è il settore dell'industria italiana coinvolto maggiormente nella crisi della pandemia da Covid-19. Strutture, agenzie di viaggi e tour-operator hanno subito un durissimo colpo e nei mesi a venire il settore avrà bisogno di soluzioni per reinventarsi e ripartire. Sarà concreto il bisogno di nuovi profili che abbiano una comprensione significativa del settore, una visione innovativa e spiccate capacità manageriali. Profili che sappiano confrontarsi con dati, analizzare casi e usare gli strumenti tecnologici 4.0 per la progettazione, promozione e distribuzione multicanale di prodotti e servizi turistici personalizzati, sostenibili e di prossimità.



Per questi motivi Cescot organizza il corso di Istruzione formazione tecnica superiore (Ifts) che rilascia il certificato di specializzazione tecnica superiore in "Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio".



I tecnici che verranno formati in questo corso saranno specialisti in grado di strutturare un'offerta basata su tour per piccoli gruppi ed esperienze autoguidate, destagionalizzazione, esperienze in luoghi isolati e fuori dagli schemi, viaggi "on the road" e di prossimità, short break ad alto indice di creatività, utilizzare con grande padronanza gli strumenti digitali in quanto, come e più di prima il Coronavirus non ha cambiato il marketing e la necessità di promuovere e vendere attraverso il web e i social.



I requisiti:



Le selezioni sono aperte a 20 giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti e domiciliati in Emilia-Romagna, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e formazione professionale. Possono accedere anche persone non diplomate, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

Sono richieste conoscenze relative all' informatica di base (Ecdl – livello Utente generico), lingua inglese (livello B1 Framework europeo), principi di comunicazione interpersonale, comunicazione scritta e marketing, struttura dell'industria dell'ospitalità.



Il percorso ha una durata di 800 ore di cui 320 di stage e la frequenza è da novembre 2021 a luglio 2022. Al termine del percorso è previsto un esame finale.

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 ottobre 2021. Per iscriversi, la domanda va presentata a Cescot Rimini, su apposita modulistica scaricabile dal sito web www.cescot-rimini.com.