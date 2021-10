Frontale sulla via Emilia: due feriti, sul posto l'elisoccorso. Traffico in tilt

Cronaca

| 11:27 - 05 Ottobre 2021

Schianto tra auto e furgone martedì mattina 5 ottobre sulla via Emilia a Rimini poco prima delle 11. Per cause ancora al vaglio i due mezzi, un'Opel Corsa e un furgone Volkswagen transporter, si sono scontrati frontalmente nei pressi dello svincolo per l'ingresso di Viserba della Fiera. Due le persone ferite, per una delle quali è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto anche la Polstrada e i Vigili del Fuoco per estrarre i feriti incastrati nei mezzi. Traffico in tilt con lunghe code in entrambe le direzioni.