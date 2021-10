Elezioni Rimini, Lisi "il nostro lavoro, al di là del risultato, inizia oggi"

Attualità

Rimini

11:14 - 05 Ottobre 2021

Gloria Lisi.

Gloria Lisi, candidata sindaco a Rimini sostenuta da 5 liste, raggiunge l'8,93%. In una nota stampa augura buon lavoro al neo eletto Sindaco, confermando di continuare a lavorare per "rappresentare al meglio quella parte di città sana e pulita che mi ha dato fiducia".



Di seguito la nota stampa di Gloria Lisi



Il risultato elettorale espresso dai riminesi è stato chiaro. Auguro al neo eletto Sindaco buon lavoro nell'interesse pieno della nostra Città. A lui, a tutto il nuovo consiglio comunale eletto, auguri di buon lavoro. Grazie ai candidati, simpatizzanti e sostenitori del nostro Progetto, che nato solo due mesi fa, non esaurisce certo qui il suo impegno ed i suoi obiettivi che saranno perseguiti secondo il ruolo che gli elettori ci hanno assegnato. Dal canto mio continuerò a lavorare sodo per portare avanti le proposte del nostro programma elettorale e rappresentare al meglio quella parte di città sana e pulita che mi ha dato fiducia. Ringrazio tutti i miei candidati al Consiglio comunale per la grandissima passione con cui hanno lavorato in questi due mesi. Il nostro lavoro, al di là del risultato, inizia oggi.