La cooperativa Il Millepiedi di Rimini cerca educatori e Oss

Attualità

Rimini

| 10:58 - 05 Ottobre 2021

Cooperativa Il Millepiedi.

La cooperativa sociale Il Millepiedi di Rimini seleziona personale per espansione e potenziamento dei servizi di assistenza educativa specializzata presso istituti scolastici, servizi extra-scolastici, e servizi residenziali per minori. La sede di lavoro è la provincia di Rimini.



In particolare sono ricercate le seguenti figure: educatori con laurea L19 o equipollenti e Oss (operatori socio sanitari). I candidati dovranno essere flessibili, autonomi e avere alta motivazione e disponibilità a lavorare in gruppo. E' necessario essere in possesso di green pass.





La cooperativa Il Millepiedi da oltre 30 anni gestisce servizi sociali, educativi, di cura e accompagnamento nella provincia di Rimini e nel mondo.





Per inviare il proprio curriculum e candidarsi: segreteria.personale@cooperativailmillepiedi.org