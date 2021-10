A Rimini si convola a nozze: da giugno 28 matrimoni

Attualità

Sono in tanti a volersi sposare a Rimini dove il rito ufficiale può essere celebrato in tante location, che sono a tutti gli effetti case comunali, ovvero luoghi convenzionati con il Comune, per celebrazioni di matrimoni e unioni civili. È un servizio a disposizione dei riminesi e non solo. E l’interesse di coloro che vedono in Rimini un luogo del cuore, tanto da sceglierla come destinazione per il proprio matrimonio è sempre crescente. Arte, storia, cinema, neoclassicismo e il mare: ecco gli ingredienti che caratterizzano le location.



I luoghi sono: il Teatro Galli, Cinema Fulgor, Castel Sismondo, Museo della Città, Museo PART, Palazzina Roma, Grand Hotel, Casa dei matrimoni Spiaggia (Piazzale Boscovich marina centro), Riminiterme e la new entry Villa Des Verges.



Nel 2021, appena è stato possibile, in tanti hanno svolto o confermato il loro matrimonio in queste location. VisitRimini che segue queste cerimonie ha registrato da giugno ad oggi 28 matrimoni. La classifica delle location vede in testa il Museo della città, con il Lapidario romano, dove si contano 9 riti, poi la Casa dei Matrimoni con 8, e il Grand Hotel con 6 riti.