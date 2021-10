Grande successo per la terza edizione de "La Settima Arte Cinema e Industria"

Attualità

Rimini

| 10:17 - 05 Ottobre 2021

Premiazione di Dario Argento da parte di Pupi Avati.

La Festa del Cinema di Rimini, svoltasi dall'1 al 3 ottobre, ha portato a Rimini un ricco programma di eventi gratuiti ed ha ottenuto un'ampia partecipazione di pubblico.



Trenta appuntamenti per tornare nuovamente in sala con anteprime, proiezioni, retrospettive, incontri e dibattiti dedicati all'industria cinematografica intesa come tutto l'insieme di risorse umane, economiche, intellettuali, professionali e culturali che costituiscono la nervatura produttiva del settore.



Durante le giornate, organizzate da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor, Università Alma Mater Studiorum Bologna - Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita di Rimini e Dipartimento delle Arti con la collaborazione del Comune di Rimini si è dialogato sullo stato del settore con i numerosi ospiti intervenuti per celebrare il cinema come industria dell'immaginario.



Culmine della manifestazione la cerimonia di consegna del Premio Cinema e Industria che si è tenuta domenica 3 ottobre al teatro Galli. A ricevere il premio honorem 2021 è stato il regista, sceneggiatore e produttore Dario Argento consegnatogli dal presidente di giuria Pupi Avati. Sono stati inoltre premiati Beppe Caschetto (Premio alla produzione), Blasco Giurato (Premio alla fotografia), Andrea Occhipinti – Lucky Red (Premio alla distribuzione intitolato alla memoria di Gianluigi Valentini), Ursula Patzak (Premio ai costumi).



La giuria, presieduta da Avati era composta da Nicola Bassano storico del cinema e referente Cineteca di Rimini, Roy Menarini direttore artistico de La Settima Arte Cinema e Industria e docente di "Cinema e industria culturale", Campus di Rimini - Università di Bologna; Gian Luca Farinelli, Direttore Cineteca di Bologna; Gianfranco Miro Gori, storico del cinema; Stefano Pucci, imprenditore.



Per celebrare tutti i lavoratori dell'industria cinematografica, durante la cerimonia è statp proiettato anche il trailer del corto "Centoundici: Donne e uomini per un sogno grandioso", ideato e promosso da Confindustria a sostegno dell'industria del cinema. Un titolo dedicato alle centoundici persone che hanno lavorato alla sua realizzazione: artisti e professionisti in rappresentanza di tutte le maestranze impegnate, quotidianamente, dietro le quinte e indispensabili alla realizzazione di un film, di uno spettacolo, di un concerto, di un festival. Persone e famiglie travolte da quasi due anni di pandemia e per le quali il lavoro si è completamente fermato.