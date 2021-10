Novafeltria, Zanchini rieletto sindaco: "Me lo aspettavo, grande squadra". Cantori il più votato

Attualità

Novafeltria

| 19:16 - 04 Ottobre 2021

Stefano Zanchini brinda in piazza Vittorio Emanuele alla sua rielezione.





di Riccardo Giannini



Stefano Zanchini è stato rieletto sindaco di Novafeltria. Il candidato di Percorso Comune ha ottenuto 2240 voti contro i 1481 voti della sfidante Ottavia Borghesi, della lista di centrosinistra Rin-Nova. Analizzando i voti dei seggi, Zanchini ha ottenuto 1271 in quelli di Novafeltria, tre in più rispetto al 2016. Nel seggio di Sartiano, Percorso Comune ha quasi raddoppiato i voti (da 40 a 77), ma il boom è stato a Secchiano e Ponte Santa Maria Maddalena: 384 voti (nel 2016 erano stati 295) e 102 (cinque anni fa furono 81). Unico, piccolo neo è Perticara: qui Percorso Comune ha perso da 197 a 161 voti. In parte compensato dal +5 di Miniera (da 75 a 80). "Secchiano è stato strabiliante. E' la frazione dove c'è un nucleo storico di elettori di sinistra, ma negli ultimi anni è una frazione cresciuta come numero di abitanti. I nuovi cittadini non sono condizionati dal passato, così hanno valutato ciò che abbiamo fatto negli ultimi cinque anni, il progetto e i programmi", ha commentato Zanchini.



E' dunque una solida affermazione quella del candidato di Percorso Comune, stimato medico di famiglia e medico dello sport, che non si nasconde: "Me lo aspettavo, abbiamo lavorato bene e ho contato su una squadra di ragazzi eccezionali. Un mix di esperienza amministrativa con 6 innesti molto azzeccati, gente giovane, preparata ed entusiasta, con grande voglia di fare".



E in relazione alla squadra, il presidente del consiglio comunale uscente Lorenzo Cantori ha ricevuto il maggior numero di preferenze, tra i candidati consiglieri di Percorso Comune: 302 voti, con il boom dell'ex ciclista professionista Marco Magnani, determinante per il voto nella sua Secchiano (286 voti). "E' stato fatto un grande lavoro a Secchiano, Marco ha intercettato molto bene il voto della cittadinanza. Abbiamo individuato in lui il candidato ideale", spiega soddisfatto il sindaco Zanchini. L'assessore uscente Fabio Pandolfi ha totalizzato 283 preferenze, davanti all'ex vicesindaco Elena Vannoni con 239. Ilaria Sebastiani ha invece ricevuto 211 voti. Gli altri consiglieri si fermano sotto quota 200: Amadei 152, Raffelli 131, Rinaldi 131, Casadei 71, Toni 68, Casali 63 e Poggioli 39.



Nei prossimi giorni il sindaco rieletto formerà la sua nuova giunta. Gli esponenti di Percorso Comune, in campagna elettorale, hanno rimarcato spesso la parola continuità, chiedendo alla cittadinanza fiducia per poter completare i progetti avviati durante il primo mandato. "Abbiamo seminato molto nel primo mandato e adesso dobbiamo concretizzare tante progettualità, dalla rigenerazione urbana al presidio di ricerca, l'illuminazione a led". La priorità è comunque portare avanti il discorso legato agli interventi sulla viabilità della strada Marecchiese: Serve un tracciato stradale più scorrevole, per ridurre i tempi di percorrenza e avvicinare l'Alta Valmarecchia al mare, alla città di Rimini. "Una nuova viabilità è fondamentale a garantire occupazione in questo territorio. Occupazione è la parola d'ordine - spiega Zanchini - se vogliamo garantire i servizi ed evitare lo spopolamento. Gli imprenditori investirebbero più facilmente, operai e lavoratori rimarrebbero sul territorio, con una strada a scorrimento più veloce e più funzionale".