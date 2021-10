Biliardo Goriziana, Memorial Falchietti: successo di Iuri Minoccheri

Sport

Rimini

| 17:49 - 04 Ottobre 2021

Da sx : Loris De Cesari (Consigliere Federale), Serena Falchetti, Valentino Cristofori, Iuri Minoccheri, Alessandra Falchetti e l’Arbitro Gilberto Guerrini.

Nella magnifica sala della Biliardoteca Vie Nuove di Firenze, allestita con sette biliardi fiammanti, si è disputata la 1° prova di selezione per la promozione alla categoria "MASTER Goriziana" della stagione 2021 2022 con 88 atleti aspiranti alle qualificazioni per aggiudicarsi un posto alle fasi finali ed affrontare i 15 MASTER Boccette già nel tabellone come teste di serie.

Ai quarti di finale ben sette i Master qualificati e vittoria di Iuri Minoccheri di Forlì, già vincitore a Firenze nel 2020 del titolo italiano master goriziana, per 2 set a 0 sul ravennate Valentino Cristofori (422 -220 e 400 -350), terzo posto per il forlivese Stefano Nanni e per Alessandro Logli di Firenze, unico non master rimasto in lizza fra i primi otto classificati.

Al quinto posto si sono piazzati il riminese Efrem Zanotti, il bolognese Denis Morini, il forlivese Angelo Corbetta ed il fiorentino Andrea Ceccatelli.

Manifestazione spettacolare seguita con sportività da un folto pubblico, perfetta l'organizzazione diretta sapientememente dallo staff della Biliardoteca Vie Nuove.

Bella e commovente la premiazione effettuata dalla signora Alessandra Falchetti e dai figli Alessio e Serena del compianto Tonino Falchetti a cui è stata intitolata la gara.