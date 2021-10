Basket RSM, trionfa il Basket 2000

Sport

04 Ottobre 2021

Il Basket 2000.

Va al Basket 2000 di coach Paccagnella il titolo di Campione Sammarinese 2021. In finale va ko il Ciu Ciu (77-41), che non riesce a fare partita pari dopo un inizio promettente. L’MVP del Campionato è Kevin Riccardi, autore di 15 punti in finale. Miglior marcatore Filippo Ricciotti dell’Under 19, che grazie ai 31 della finale 3°-4° posto, vinta dai suoi 86-55 sui Ducks, termina a quota 16.8 di media. I più continui, quelli che sono sempre andati in doppia cifra, sono Kevin Riccardi (Basket 2000), Giovanni Ugolini (Basket 2000) e Lorenzo Lettoli (Titans U19, classe 2005).

Il Campionato Sammarinese, organizzato da Marco Stefanelli, si è poi concluso con le premiazioni, effettuate dal vicepresidente FSP, Roberto Berardi.

CLASSIFICA FINALE: 1° Basket 2000, 2° Ciu Ciu Team, 3° Titans U19, 4° Ducks

MVP Kevin Riccardi

CLASSIFICA MARCATORI

Ricciotti 16.8

Riccardi 16.6

Lettoli 15.6

G. Ugolini 14.6

Battazza 14.2

Borello 13.0

Lemme 12.0

FINALE 1°-2° POSTO

BASKET 2000 SAN MARINO – CIU CIU TEAM 77-41

BASKET 2000: Botteghi 4, Bombini 10, Borello 9, Gambi 2, Papini 2, Guida 3, N. Ugolini 7, Liberti 11, Lioi 2, Riccardi 15, Stefanelli, G. Ugolini 12, Giancecchi. All.: Paccagnella.

CIU CIU: Battazza 8, Lemme 10, Santos 4, San Martini, Valentini 2, De Biagi 2, Tentoni 5, Raschi 4, Canali 5. All.: Righi.

Parziali: 25-13, 45-24, 62-30, 77-41.

Il match clou si apre nella maniera più spettacolare possibile, con una gran schiacciata di Botteghi, e continua con il Ciu Ciu che fa valere la sua esperienza e sale 6-11 sulla tripla di Tentoni. Riccardi però aggancia e supera, con Bombini a firmare in chiusura di quarto la bomba del 25-13.

Il margine si allarga nel secondo quarto, col Basket 2000 davvero troppo profondo e atletico per il Ciu Ciu. A metà gara è 45-24, mentre sul canestro di Liberti arriva anche il doppiaggio (60-30 a spiccioli dalla fine del terzo). Il quarto periodo diventa passerella in attesa delle premiazioni finali, col Basket 2000 a chiudere con la tripla di Guida e con la Coppa del vincitore, mentre il Ciu Ciu si piazza al secondo posto nella manifestazione.

FINALE 3°-4° POSTO

PALL. TITANO U19 – DUCKS 86-55

TITANO: Ricciotti 31, Togni 4, Zavatta 2, Lonfernini 1, Venturini 11, Zonzini 3, Lettoli 21, Ceccoli 5, Carattoni 8. All.: Porcarelli.

DUCKS: Smerilli 7, Cecchetti 3, Fabbri 11, Francini 12, Barrena 18, Guidi, Clementi 4. All.: Smerilli.

Parziali: 25-13, 38-22, 52-46, 86-55.

I giovani Titans dilagano nel primo tempo e sembrano in totale controllo (45-24 al 20’), ma nel terzo quarto i Ducks, trascinati da Barrena, accorciano fino ai due possessi di margine. Il canestro di Francini vale il -4 (44-40 al 25’), ma lì i Titans piazzano un nuovo parziale e chiudono definitivamente l’incontro. Da segnalare i 31 di Ricciotti e i 21 di Lettoli, con la Pallacanestro Titano che piazza la bellezza di 16 canestri da tre punti (Ricciotti 7, Lettoli 5, Venturini 2, Ceccoli 1, Zonzini 1).