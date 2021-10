Attualità

Rimini

| 15:55 - 04 Ottobre 2021

Elezioni amministrative 2021.

Urne chiuse a Rimini per l'elezione del nuovo sindaco e del nuovo Consiglio comunale. L'affluenza, in base ai dati del Viminale, raggiunge il 55,59 %, rispetto al 57,87 % delle amministrative del 2016. Con un calo dunque di oltre due punti. A livello provinciale, dove si vota in altri cinque Comuni, Cattolica - 53,10% -, Montescudo-Montecolombo - 47,10%-, Novafeltria - 61,46% -, Pennabilli - 70,26% - e Sassofeltrio - 66,24% -, l'affluenza si attesta al 55,62% rispetto 58,8%.