Atletica: Francesco Verocchi e Pietro Lami disputeranno il Trofeo Nazionale delle Provincie

15:30 - 04 Ottobre 2021

Francesco Verocchi e Pietro Lami.

La convocazione per Francesco Verocchi e Pietro Lami, portacolori del Golden Club Rimini, per il Trofeo Nazionale delle Province nella rappresentativa riminese è arrivata al culmine di una stagione costellata da brillanti risultati sui campi d’atletica dell’Emilia Romagna.



Ricordiamo le vittorie di Francesco Verocchi al Campionato Regionale dove i ragazzi del Golden si sono piazzati al 4° posto. Nei regionali individuali andati in scena a Misano Adriatico il 26 settembre Verocchi ha conquistato la medaglia d’oro nei 60 metri piani in 7’’88, tempo che lo pone tra i migliori in campo nazionale nello sprint ed un argento nel getto del peso con 13.05 metri. Pietro Lami nella kermesse di Misano ha corso i 1.000 in 3’05” 13 stabilendo il nuovo primato personale sulla distanza.



Domenica a Modena Francesco Verocchi si misurerà nel Triathlon A dove dovrà cimentarsi sui 60 metri, il salto in lungo, il getto del peso ed un 600 metri finale. Pietro Lami sarà impegnato nel Triathlon B dove si snocciollerà i 60 metri ad ostacoli, salto in alto, lancio del Vortex e i 600 metri.



Intanto i ragazzi continuano la preparazione sull'anello rosso del Romeo Neri con il resto della squadra del Golden Club Rimini. www.goldenclubrimini.it