Novafeltria: camper vaccinale, tappa all'esterno dell'Istituto Einaudi e Tonino Guerra

| 14:45 - 04 Ottobre 2021

Il camper vaccinale dell'Ausl.

Nell’ambito della campagna di vaccinazione anticovid attraverso le unità mobili vaccinali domani, martedì 5 ottobre, dalle ore 11 alle ore 15, il camper farà tappa all’esterno degli Istituti Einaudi e Tonino Guerra di Novafeltria, in Piazzale L. Moni.



L’obiettivo è quello di fornire una occasione in più per aderire alla vaccinazione e al contempo sensibilizzare e informare sulla campagna di immunizzazione. Saranno accolti e vaccinati con prima dose tutti coloro che si presenteranno, non solo studenti ma anche i loro familiari, il personale scolastico e cittadini che ancora non hanno effettuato, né prenotato alcuna dose.



L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione. Basta presentarsi con tessera sanitaria e un documento di identità, la compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, così come la vaccinazione ed il periodo di osservazione al termine dell’inoculazione. Si ricorda che per i minori occorre la presenza di almeno un genitore e la presentazione della necessaria documentazione che è scaricabile dal sito di Ausl Romagna.