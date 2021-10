Lutto: addio a Pio Biagini, martedì i funerali

Attualità

Riccione

| 14:14 - 04 Ottobre 2021

Pio Biagini.

Lutto a Riccione: se n’è andato Pio Biagini, conosciuto, molto stimato e amato in città. Biagini aveva 75 anni, per anni è stato funzionario per il Comune di Riccione, ma era anche molto attivo nel mondo del volontariato e del sociale. Era volontario della Croce Rossa Riccione. E’ stato anche collaboratore per il Resto del Carlino, in particolare per la Riccione Calcio, e per Famija Arciunesa.

Con un sentito messaggio sui social, a dare notizia del lutto, è stata la Croce Rossa, Comitato di Riccione: "La Croce Rossa di Riccione saluta la prematura scomparsa di Pio Biagini e si unisce alla famiglia in questo momento di grande dolore per la perdita di un uomo di grande generosità, amico di tanti, riccionese vero, volontario instancabile”.

I funerali si svolgeranno martedì 5 ottobre alle ore 15:30 presso la Chiesa San Lorenzo di Riccione, alle 20.30 di questa sera, lunedì 4 ottobre, ci sarà la Veglia di preghiera.