Nuoto: Riccione è stata confermata sede dei Campionati Assoluti Invernali

Attualità

Riccione

| 14:14 - 04 Ottobre 2021

Stadio del Nuoto Riccione.

La stagione agonistica del nuoto conferma Riccione protagonista di eventi nazionali per la stagione 2021-2022. La Federnuoto ha infatti pubblicato on line il calendario provvisorio delle manifestazioni da ora fino ai prossimi mesi. Sede invariata con anticipo di data per i Campionati Assoluti Invernali che si disputeranno allo stadio del nuoto di Riccione il 30 novembre e l’1 dicembre, rispetto al 3 e 4 dicembre come inizialmente previsto. Confermato anche il Campionato Italiano Primaverile che si disputerà in vasca lunga dal 9 al 13 aprile 2022, a meno di un mese e mezzo dai Mondiali di Fukuoka. A stretto giro il 14 aprile 2022 tornerà la finale della Coppa Caduti di Brema, il campionato Nazionale a Squadre. Intensa anche l’attività giovanile con i Criteria,i campionati italiani di categoria in programma il 25-27 marzo 2022 per la sezione femminile e il 28-30 marzo 2022 per la sezione maschile.



“Il nuoto agonistico è sempre di casa a Riccione - commenta l’assessore allo sport Stefano Caldari - punto di riferimento irrinunciabile per la Federnuoto che anche per la nuova stagione ha riconfermato eventi di primo piano. La garanzia del regolare svolgimento delle manifestazioni e delle competizioni sportive in piena sicurezza sono infatti prioritari in questo momento di ripresa per tutti di settori della vita del Paese, incluso naturalmente lo sport, sia ai massimi livelli, come quelli che ci apprestiamo ad ospitare a breve con gli Assoluti Invernali, che per tutte le attività motorie in generale. Eventi sportivi peraltro di richiamo per vivere la città di Riccione anche nel periodo autunnale”.