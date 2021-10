Rimini: Punto Pane e Internet, dal 12 ottobre riparte il corso sul digitale

Attualità

Rimini

| 13:40 - 04 Ottobre 2021

Nuovi corsi "Pane e internet".

Con la prima lezione, in programma per martedì 12 ottobre, riparte l’attività del “PPEI Rimini”, Punto Pane e Internet, che ha come finalità quella di incentivare l'utilizzo dei servizi online e di favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.



Un'opportunità di formazione importante che riprende la sua attività, dopo la pausa estiva. L’obiettivo di questa prima sessione è quello di attivare l'identità digitale attraverso il provider ‘Lepida’ e accompagnare il cittadino al suo più ampio utilizzo nei vari portali pubblici: da quello del Comune di Rimini, a ‘Pago P.A’, l’applicazione ‘IO’; fino ai portali dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate, il Fascicolo Sanitario, ecc...



Il corso avrà inizio il 12 ottobre e si concluderà il 14 dicembre e si svolgerà tutti martedì mattina - dalle 10 alle 13 - negli spazi del Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, in via dei Cavalieri 22 (3° piano). Per aderire è necessario prenotare un appuntamento di 1 ora chiamando il PPEI Rimini c/o l'URP comunale - piazza Cavour 29 - al numero 0541/704704 - 404761 oppure inviando una e-mail all’indirizzo paneeinternet@comune.rimini.it . Il servizio è accessibile solo con Green Pass.



Oltre a questa edizione - prevista in presenza negli spazi del Laboratorio Aperto - il progetto regionale prevede anche tante altre attività di alfabetizzazione digitale di primo e secondo livello, tutte disponibili on line e consultabili alla pagina web www.paneeinternet.it . Si va dal corso di “alfabetizzazione al PC” (livello base e intermedio), a quelli sulla “cultura online per principianti”, l’uso dello Smartphone; fino ai corsi per “genitori digitali: (pre)adolescenza connessa” e quelli sulla “sicurezza quotidiana su internet” oppure le competenze per “comprare (e vendere) online”. Insomma, una variegata scelta formativa disponibile in versione webinar e fruibile con la prenotazione diretta dal portale del Punto Pane e Interne regionale.



Come noto Pane e Internet è un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale. La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione dei Punti Pane e Internet presso i comuni, per organizzare attività di diffusione delle competenze digitali, con materiali specifici e progetti didattici. Un progetto rafforzato dall’accordo, che la Regione ha fatto nel 2018, con l’INPS e Agenzia delle Entrate per i servizi digitali, la diffusione dell’utilizzo dei servizi online della pubblica Amministrazione, un’intesa per la quale anche i due enti statali si sono impegnati ad arricchire l’offerta formativa del progetto.