Da Everli a Too Good To Go, le migliori app e i portali per la spesa alimentare a Rimini

Attualità

Nazionale

| 12:16 - 04 Ottobre 2021

Ecommerce.

Fare la spesa online è sempre più facile, grazie a portali e app che negli ultimi anni stanno puntando sulla crescente richiesta da parte dei consumatori di accedere a servizi in grado di ottimizzare tempi e costi delle più comuni attività quotidiane. Ecco quali sono quelle da non perdere!



Le app che semplificano la vita di tutti i giorni



Gestite dalle singole insegne della GDO o da società che hanno sviluppato appositi sistemi per raccogliere le varie proposte in una specifica area geografica, le app per la spesa alimentare sono sempre più utilizzate da coloro che preferiscono scegliere i prodotti comodamente da casa e da lavoro e ricevere il tutto o a domicilio o già confezionato nel punto vendita.



Queste iniziative si collocano nel solco dei tanti servizi che in questi anni stanno semplificando la vita delle persone, sia a livello professionale che domestico: basti pensare a quanto sia cambiato in così poco tempo il modo di comunicare con amici e colleghi o di vivere l'intrattenimento. Proprio quest'ultimo ambito ha visto nascere numerose piattaforme per fruire di musica e film online, così come per giocare ai propri passatempi preferiti, per esempio scegliendo tra i vari casino digitali disponibili.



Gli operatori dell'iGaming, in particolare, si sono dimostrati sin da subito fortemente interessati all'innovazione tecnologica e hanno sviluppato nel corso del tempo soluzioni sempre più avanzate per garantire non soltanto un'ampia scelta di svaghi ma anche supporti sicuri sotto ogni punto di vista e accessibili sia da fisso che da mobile.



Ciò ha reso particolarmente appetibile la fruizione di giochi come roulette, slot machine e carte, tracciando la strada per tante altre esperienze in ambiti completamente diversi, come dimostra appunto l'ingresso della distribuzione alimentare, un settore finora molto legato alla dimensione fisica, nel digitale.



Everli, la spesa online nel tuo supermercato preferito



Tra i servizi digitali dedicati alla spesa, uno dei più utilizzati e apprezzati è sicuramente Everli, una piattaforma indipendente che raccoglie le offerte presenti nei vari supermercati presenti sul territorio nazionale offrendo la possibilità di acquistare online e ricevere il tutto direttamente a casa.



Attiva in 60 province, Everli copre anche l'area di Rimini con più di 10 insegne commerciali (tra cui Conad, Despar, Lidl, Coop e NaturaSì), tra le quali l'utente può scegliere i propri prodotti preferiti, confrontare i prezzi e sfogliare i volantini promozionali.



Everli è facile da utilizzare e accessibile a tutti: basta infatti scaricare l'app, registrarsi, inserire la via in cui si desidera ricevere la spesa e visualizzare supermercati e prodotti.



Tulips, il primo supermercato interamente online



A differenza di Everli, che funge da contenitore di diverse proposte commerciali, Tulips nasce da un'idea differente, ossia quella di operare come un vero e proprio supermercato ma esclusivamente sul canale digitale.



Sul sito di Tulips Market ci si potrà muovere tra gli scaffali proprio come se ci si trovasse all'interno di un punto vendita, selezionare i prodotti da mettere nel carrello e, infine, pagare alla cassa. Una volta completata la spesa, non bisognerà far altro che attendere la consegna a domicilio. Al momento, il servizio non è disponibile su app mobili ma solo attraverso il sito internet e copre, oltre alla provincia di Rimini, quelle di Forlì-Cesena e Ravenna, con l'obiettivo di espandersi presto anche al resto della regione e non solo.



Too Good To Go, l'app antispreco è anche a Rimini



Diversa è la filosofia di Too Good To Go, un'app che sta spopolando in tutta Italia e che promette di salvare quanto più cibo possibile, riducendo gli sprechi alimentari delle varie tipologie di punti vendita.



L'idea di fondo è quella di evitare che l'invenduto dei negozi possa finire nella spazzatura, anche se ancora perfettamente consumabile, andando a generare un circolo virtuoso in cui i commercianti riescono comunque a vendere quei prodotti altrimenti da cestinare e i consumatori possono portare a casa prodotti di qualità a prezzi ridotti.



Su Too Good To Go è possibile trovare supermercati e minimarket, ma anche negozi di ortofrutta, aziende agricole, macellerie, caffè, bar, rosticcerie e tanti altri operatori commerciali che, aderendo all'iniziativa, si impegnano a mettere a disposizione delle “magic box” contenenti un mix di prodotti. Il cliente può acquistare direttamente tramite app a un prezzo pari a 1/3 di quello normalmente applicato in negozio, ritirare all'orario prestabilito e scoprire ciò che si trova nella scatola (i prodotti infatti variano in base alla disponibilità di fine giornata): l'effetto sorpresa è assicurato, così come certi saranno il risparmio economico e la riduzione degli sprechi.