VIDEO Rimini: camion spurgo perde quintali di liquame sulla Ss16, traffico deviato

Cronaca

Rimini

| 12:09 - 04 Ottobre 2021

Il lunedì non è il giorno preferito dai tanti che ritornano a lavorare o a scuola dopo il relax del weekend. Iniziare quindi la settimana nel traffico tra i miasmi di un camion autospurgo, non mette certo di buon umore chi si trova in strada. Lunedì mattina (4 ottobre), la Statale 16 nel tratto riminese tra la rotonda dei Vigili del Fuoco e quella delle Befane, è stata inondata dal contenuto non certo profumato di un autospurgo. I motivi di questo mare di liquami in strada sono ancora da definire. Secondo una prima ricostruzione il camion carico di escrementi che stava viaggiando in direzione Rimini, all'altezza del distributore Ip, ha iniziato a sversare il suo puzzolente contenuto in strada, non si sa ancora se per un malfunzionamento del mezzo o per un erroneo utilizzo del pulsante preposto allo scarico.



Le conseguenze, oltre che olfattive, sono state subito pratiche: un vero e proprio mare di "cacca" ha invaso la strada causando un ingorgo importante. Sul posto la Polstrada costretta a chiudere il tratto interessato dall'indesiderato scarico in entrambe le direzioni. Tutto il traffico si è riversato nelle vie laterali. Sul posto sono arrivati i mezzi per recuperare gli escrementi e ripulire la strada. I lavori di sistemazione e pulizia sono ancora in corso.