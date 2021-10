Una visita emozionante nello studio di Pier Antonio Costantini a Coriano

Attualità

Coriano

| 11:45 - 04 Ottobre 2021

Domenica Spinelli e Giulia Santoni in visita nello studio di Pier Antonio Costantini.

La sindaca Domenica Spinelli e l'assessore Giulia Santoni hanno fatto visita allo studio del pittore Pier Antonio Costantini, per onorare l'invito che l'artista aveva fatto durante la mostra di alcuni dei suoi quadri esposti nella sala del teatro CorTe di Coriano lo scorso giugno.



Domenica Spinelli sindaco di Coriano: "Abbiamo colto l'occasione per iniziare a programmare la riapertura della scuola di pittura, dopo questo difficile periodo, utilizzando locali di proprietà del comune di Coriano più adatti allo scopo. La scuola di pittura Ivo Casadei guidata da anni dai maestri Massolo e Costantini è un vero gioiello per Coriano e negli anni ha avviato alla pittura tantissimi appassionati. Colgo l'occasione per ringraziare il maestro Costantini che ha voluto farmi dono del quadro in cui mi ha ritratto per la collezione Lo sguardo di Afrodite ".





Giulia Santoni assessore alle politiche giovanili: "Il Maestro Costantini ci ha guidate alla scoperta del suo mondo fatto di arte, cultura e storia. Tanti aneddoti e soprattutto tanto da condividere per arricchire chiunque. Per questo abbiamo pensato di studiare assieme la possibilità di organizzare incontri con gruppi di studenti delle scuole del comune di Coriano. Riteniamo infatti che oltre a ciò che si apprende sui libri, sia altresì importante "incontrare" chi della propria arte ne ha fatto ragione di vita."