Al Cinema Tiberio di Rimini in programma il documentario "Ezio Bosso - le cose che restano"

Eventi

Rimini

| 11:31 - 04 Ottobre 2021

Ezio Bosso.

Al Cinema Tiberio di Rimini da lunedì 4 a mercoledì 6 ottobre è in programma "Ezio Bosso – le cose che restano" di Giorgio Verdelli: dal regista e dai produttori di "Paolo Conte, Via con me", un nuovo documentario musicale dedicato a Ezio Bosso.



Al centro della carriera e dell’esistenza di Ezio Bosso (1971-2020), atipica sia per le vicende personali che professionali, c’è sempre stato l’amore per l’arte, vissuta come disciplina e ragione di vita. Nel film il racconto è affidato allo stesso Bosso, attraverso la raccolta delle sue riflessioni, interviste e pensieri in un flusso di coscienza che apre la porta al suo mondo, come in un diario. La narrazione è stratificata, in un continuo rimando fra immagine e sonoro. Le parole dell’artista si alternano alla sua seconda voce, la musica, e alle testimonianze di amici, famiglia e collaboratori che contribuiscono a tracciare un mosaico accurato e puntuale della sua figura.



Portatore di un potente messaggio motivazionale nella sua vita e nella sua musica, Ezio Bosso è stato e sarà una fonte d’ispirazione per chiunque vi si avvicini. “Una presenza, non un ricordo”, come racconta lo stesso regista del film, Giorgio Verdelli.



Le proiezioni saranno alle ore 21.00, mercoledì anche alle ore 17.00. I biglietti interi avranno un costo di € 10, i ridotti di € 9 e quelli di Tiberio Club di € 8.