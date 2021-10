Calcio giovanile, Gabicce Gradara: vincono Allievi e Giovanissimi 2007

Sport

Gabicce Mare

| 11:21 - 04 Ottobre 2021

La squadra Juniores del Gabicce Gradara.

Buon week end per le squadre del settore giovanile: due vittorie e due pareggi.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Urbino 2-2

A fil di sirena – dopo un lunghissimo recupero - sfuma la vittoria per il Gabicce Gradara in una partita combattuta e maschia. Al 9’ padroni di casa vicini al gol su un errato retropassaggio che per poco non si trasforma in una autorete: palla rimessa in gioco mentre danza sulla linea di porta. Dopo due minuti il gol di Carburi il quale in area si destreggia tra gli avversari e trova lo spazio tra palo e portiere: 1-0. Al 21’ il pareggio dell’Urbino con conclusione al volo in area su cross dal fondo. Al 40’ ospiti in dieci per fallo di reazione di un giocatore.

Nella ripresa Simoncelli sfiora il palo in avvio, al 5’ l’Urbino colpisce la traversa su punizione dal limite; al 31’ il 2-1 con Bani che di piatto corregge un assist dal fondo di Carburi il quale al 38’ spara addosso al portiere. Nel finale del nono minuto di recupero l’Urbino in mischia trova il gol del 2-2.

Prossimo match domenica alle ore 15 in trasferta contro il Senigallia.

GABICCE GRADARA: Casali, Caico, Pelinku, Magi Andrea, Magi Alberto, Della Chiara, Pizzagalli, Simoncelli, Carburi, Gaddoni (24’ st. Bani), Rubino. A disp. Francolini, Gessi, Bani, Giannone. All. Bartolini.

ALLIEVI

Muraglia-Gabicce Gradara 0-2

Pur non brillando, soprattutto nel primo tempo dove è parsa molto bloccata, la squadra di mister Magi ha vinto sul campo del Muraglia con due reti di scarto. Per 45 minuti il Gabicce Gradara è rimasto bloccato mentalmente, non ha rischiato nulla ma non ha neppure prodotto nulla di significativo se si eccettua la rete dell’1-0 realizzata da Gaggi a metà frazione con un tiro da fuori area grazie anche ad una incertezza difensiva degli avversari. Nella ripresa il Gabicce Gradara ha cambiato registro, si è piazzato nella metà campo avversaria, ha cercato il fraseggio e con una azione corale è nato il raddoppio di Fuzzi al 15’. Numerose le occasioni da rete.

Prossimo match domenica alle ore 11 sul campo del Vismara.

GABICCE GRADARA: Nobile (15’ st. Borselli), Bacchini, Moutatahhir, Della Chiara, Mancini, Finotti (30’ st. Roberti), Morini, Semprini, Fuzzi (25’ st. Franca), Petese (25’ st. Fronzoni), Gaggi (1’ st. Battistelli). All. Magi.

GIOVANISSIMI 2007

Gabicce Gradara - Nuova Motelabbate 12-1

Altra larga vittoria per i Giovanissimi 2007. Parte subito forte il GabicceGradara e all’8' va in vantaggio: bella discesa a sinistra di Boccalini che pesca Sarli per la conclusione vincente. Al 10' raddoppio con Magi Samuele, al 15' tris di Pataracchia con un bel tiro da fuori area, al 17' ennesima cavalcata sulla destra di Bergamini con cross dal fondo per il gol di Sarli; al 19' ancora gol di Sarli su un bel cross di Mboup, al 23' va a segno Magi Samuele. Al 25' accorcia le distanze la Nuova Montelabbate con un tiro ravvicinato nell’ area piccola. Il GabicceGradara non è sazio e va di nuovo in gol al 27' con un bel colpo di testa di Pataracchia e poi è la volta al 29' di Bergamini, al 32' di Farroni a chiudere la frazione sul 9-1. Nella ripresa vanno a segno Buccino al 14', al 15' Bergamini e al 32' c'è posto nella classifica marcatori anche per Pontellini.

Prossima partita domenica 10 ottobre al Magi ore 10,30 contro il K Sport Montecchio.

GABICCE GRADARA: Ricci, Mboup, Boccalini (1'st.Della Costanza), Sciuto, Pataracchia, Del Bene, Bergamini, Magi Filippo (10'st.Gaudenzi), Farroni (1'st.Buccino), Magi Samuele (1'st.Rossi), Sarli (10'st.Pontellini). All Campanelli.

GIOVANISSIMI 2008

Granata Fano-Gabicce Gradara 3-3

Con le unghie e con i denti la squadra di Gaudenzi riesce a conquistare il pareggio dopo essere andata in svantaggio tre volte. La prima nel primo tempo al 15’ con pareggio di Guidi su punizione al 25’. Nella ripresa il 2-1 al 10’, 2-2- dieci minuti dopo ad opera di Terenzi che ha finalizzato al meglio una azione collettiva, 3-2 al 30’ e pareggio di Annibalini al 36’ con un tiro preciso in area. Una prestazione di carattere contro un avversario più forte fisicamente e con una età media più bassa (2007 e 2008 da una parte, 2008-2009 da una parte).

Prossimo impegno sabato alle 17,30 al Magi contro il Villa San Martino

GABICCE GRADARA: Gaggi, Ridolfi (1’ st. Ricci), Gasperini (30 pt. Bana), Colombari, Annibalini, Tamburini (20’ st. Fiorillo), Rossini, Guidi, Rossi (1’ st. Ferraj), Sciuto (30’ pt Andruccioli), Terenzi. All. Gaudenzi.