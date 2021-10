Giacomo Alessi show all'ultramaratona sulla spiaggia di Pescara, primo con record

Sport

Giacomo Alessi taglia il traguardo.

Il runner di Novafeltria Giacomo Alessi protagonista all'ultramaratona di Pescara, disputatasi sabato scorso (2 ottobre). L'atleta del Maciano Team Runner è stato il più veloce al traguardo, conquistando l'ottava edizione della "ultra beach". Alessi ha percorso 50 km sulla spiaggia pescarese, un circuito di 5 km sulla spiaggia ripetuto dieci volte, con il tempo di 4 ore e 39 minuti, ed è stato il record assoluto per questa gara che fa da prologo alla maratona D'Annunziana. "Alla maratona di Pescara ho deciso di non partecipare perché alla domenica accompagno mio figlio Lorenzo alle partite, quando la sua squadra gioca in trasferta". Il piccolo Alessi è centrocampista dell'Under 15 del Rimini Calcio. "Corre tanto, deve aver ereditato qualche gene da me", scherza Giacomo, che domenica tornerà a correre alla maratona del presidente di Forlì.