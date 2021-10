Rifiuti: nuovi episodi di abbandono selvaggio in via Clementini

Attualità

Rimini

| 09:17 - 04 Ottobre 2021

Rifiuti in via Clementini, foto di un lettore.

Rifiuti abbandonati in via Clementini a Rimini. Un'altra segnalazione da parte di un lettore di altarimini.it che già altre volte aveva denunciato la presenza di immondizia fuori dai cassonetti. Per la terza volta ha scritto alla nostra redazione per denunciare la situazione diventata insostenibile. "Bisogna far rispettare le regole" dice il cittadino "sempre questo spettacolo, famiglie e attività commerciali smaltiscono così i loro rifiuti e il Comune malgrado le mille segnalazioni non fa nulla"