Elezioni, seggi aperti fino alle 15, affluenza in calo anche in provincia di Rimini

| 07:59 - 04 Ottobre 2021

Immagine di repertorio.

I seggi tornano aperti dalle 7 di questa mattina fino alle 15 per la consultazione elettorale per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. Nell'ultima rilevazione del Viminale, ieri sera alle 23 avevano votato il 41,65% degli aventi diritto. Le rilevazioni nella nostra provincia evidenziano che alle ore 23 di domenica a Cattolica aveva votato il 42,28%, a Montescudo - Montecolombo il 39,26%, a Novafeltria il 48,39%, a Pennabilli il 54,39%, a Sassofeltrio il 54,40% e a Rimini il 42,12%.