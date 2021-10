Basket B, RivieraBanca ko all'esordio a Rieti 77-67. Saccaggi top scorer (23)

Sport

Rimini

| 21:10 - 03 Ottobre 2021

All'esordio la Sebastiani Rieti batte Rimini 77-67. RivieraBanca dà tutto sul parquet del PalaSojourner nel primo big match della stagione ma è costretta a cedere il passo alla Real Sebastiani Rieti che riesce a siglare l'allungo definitivo per la vittoria grazie a quindici punti segnati da Loschi negli ultimi 10' e conquista così il referto rosa ed i due punti in classifica. Partita di altissima fisicità giocata con grande determinazione da entrambe le squadre, per RBR ora testa al derby di domenica prossima!

La partenza è favorevole ai biancorossi che provano subito ad allungare sugli avversari grazie alle bombe di Bedetti e Masciadri (6-12 al 5'), Rieti soffre l'assenza di Ndoja ma trova comunque le adeguate contromisure grazie a Loschi e Contento che rispondono alle iniziative riminesi (18-21 all'8'). RivieraBanca torna a spingere con Arrigoni ma il solito Loschi tiene a galla Rieti che nel secondo quarto riesce a trovare il pareggio a quota 30 col canestro di Chiumenti (15'): grande equilibrio in campo con le due squadre che si ribattono colpo su colpo. I padroni di casa trovano il vantaggio a fine primo tempo con la bomba di Traini che risponde a quella di Bedetti (42-40). Al rientro dagli spogliatoi continua la battaglia: Rimini prova a farsi sentire con quattro punti filati di Saccaggi (44-48 al 27'), ma la Real Sebastiani reagisce infilando un parziale di 9-0 che chiude il terzo quarto grazie ai canestri di Chiumenti e Ghersetti (53-48). RivieraBanca torna a -1 ad inizio ultimo quarto con Arrigoni e Masciadri (53-52 al 32'), Rieti però viene semplicemente trascinata da un Loschi 'on fire' che segna ben 15 punti nella quarta frazione e, nonostante il tentativo di rientro firmato Saccaggi (69-64 al 39'), regala la vittoria ai suoi.

IL COACH A fine partita dice coach Mattia Ferrari: "Loro hanno trovato in momenti importanti due canestri con Ghersetti in post basso allo scadere, delle bombe di Piazza non preventivate e lo show finale di Loschi, noi abbiamo sbagliato dei tiri ben costruiti: mi viene in mente un appoggio di Arrigoni ed un canestro da tre punti sbagliato da Saccaggi con la palla che ha fatto in&out per una decina di secondi. Per il resto nel secondo tempo abbiamo avuto un calo d'energia, non abbiamo avuto alternative valide a Rivali in regia: da questo punto di vista ad un certo punto siamo andati in deficit perchè Eugenio, che ha giocato un'ottima partita, è stato sopraffatto dalla taglia fisica degli avversari e da una serie di situazioni. Non sono contento perchè abbiamo perso, però vedo anche delle cose positive: alla fine abbiamo giocato una partita pressochè alla pari, il punteggio finale è un po' bugiardo. Abbiamo molte cose buone da tenere ed altrettante da mettere a posto, sarebbe strano se non fosse così alla prima giornata."

Da cosa si riparte in settimana per arrivare al derby di domenica prossima contro Faenza?

"Innanzitutto si riguarda questa partita e si capiscono le cose che non sono andate perciò si sistemano subito, poi ci si prepara con attenzione per la prossima gara con Faenza e si cerca di recuperare tutte le energie disponibili e di arrivare alla partita di domenica, cui teniamo perchè è un esordio davanti al nostro pubblico, nel miglior modo possibile."

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 10 ottobre alle ore 18 presso il nostro PalaFlaminio per il derby contro Raggisolaris Faenza, seconda giornata di campionato.

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti-RivieraBanca Basket Rimini 77-67

RIETI: Loschi 22 (3/5, 4/7), Traini 18 (2/7, 3/5), Ghersetti 12 (6/8, 0/3), Piazza 11 (1/3, 3/5), Chiumenti 7 (2/7), Contento 5 (1/2, 1/6), Dieng 2 (0/1, 0/3), Piccin (0/2, 0/1), Tchintcharauli (0/1), Ogyemwonyi NE, Ndoja NE. All. Finelli, Mattioli, Miluzzi.

RIMINI: Saccaggi 23 (6/7, 2/10), Bedetti 14 (3/4, 2/3), Masciadri 10 (3/4, 1/2), Arrigoni 10 (4/8), Rivali 4 (1/4, 0/2), Rinaldi 4 (1/7, 0/1), Fabiani 2 (1/1), Mladenov (0/2 da tre), Scarponi (0/1, 0/1), Rossi NE, Amati NE, Carletti NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.

PARZIALI: 22-26, 42-40, 53-48)