Tennis A2, Viserba comincia con il botto: travolto 6-0 il Ct Bari

| 19:58 - 03 Ottobre 2021

La squadra di A2 del Viserba.

Parte con il piede giusto il Tennis Club Viserba nel campionato di serie A2 di tennis. Nella prima giornata del primo girone di qualificazione il team riminese ha infatti travolto in casa il Circolo Tennis Bari conquistando un successo fondamentale per garantirsi l’obiettivo principale, la salvezza. Quello contro i pugliesi si poteva infatti considerare uno scontro diretto ed i ragazzi guidati dai maestri Marco Mazza e Luca Gasparini non si sono lasciati scappare la ghiotta opportunità di incamerare punti preziosi sui campi di casa.

Il confronto è partito bene per il Tc Viserba, con i primi due singolari vinti agevolmente da Francesco Giorgetti ed Alessandro Canini, poi il punto decisivo, quello nel match tra i numero 1, vinto da Manuel Mazza su Marco Micunco, sempre in due set. Da lì in avanti il confronto è stato tutto in discesa per i padroni di casa che hanno incamerato gli altri punti con Luca Bartoli che ha vinto un match molto equilibrato contro Danilo Cassano e poi con i doppi che non hanno incontrato alcun ostacolo da parte dei pugliesi. Nel complesso vittoria del Tc Viserba 6-0, senza perdere un set nei sei match in programma.

I parziali: Francesco Giorgetti-Alessandro Gallo 6-2, 6-1, Alessandro Canini-Alessandro Carino 6-0, 6-1, Manuel Mazza-Marco Micunco 6-1, 6-3, Luca Bartoli-Danilo Cassano 6-3, 7-6 (8).

Doppi: Zanni-Canini b. Micunco-Gallo 6-1, 6-1, Mazza-Bartoli b. Carino-Morgia 6-0, 6-3.

Domenica prossima (dalle 10) la seconda giornata e l’asticella si alza. Il Tc Viserba farà visita all’Eur Sportinc Club di Roma che può schierare big del calibro dei 2.1 Pol Toledo Bague (Spagna) e Maxime Alexandre Jimmy Chazal (Francia), oltre ai 2.2 Matteo De Vincentis ed Alvaro Lopez San Martin ed il 2.3 Niccolò Ciavarella.