Calcio RSM, Pennarossa e Domagnano tengono il passo. Si sblocca la Folgore

Sport

Repubblica San Marino

| 19:39 - 03 Ottobre 2021

Stavolta niente clean sheet ma Andy Selva potrà tranquillamente soprassedere. Il suo Pennarossa centra la terza vittoria su tre (la quarta stagionale) mantenendosi domiciliato al super attico del Girone Unico, anche se in buona compagnia. Successo di sofferenza per gli uomini di Chiesanuova, aggrappati al proprio portiere nel cuore della ripresa e capaci di avere l’ultima parola solo a ridosso dei titoli di coda, grazie al colpo risolutivo di Halilaj. Prima, erano successe tante cose. A cavallo delle due frazioni c’è il botta e risposta fra Stefanelli, in gol al 43’ per il vantaggio del Pennarossa, e Benedetti, a segno per il Cailungo al minuto 50’. Poi il rigore parato da Semprini ad Urbinati, a cancellare l’opportunità del soprasso rossoverde, prima che Lusini si faccia cacciare per doppio giallo condannando i suoi ad una ventina di minuti di inferiorità numerica. Situazione pagata salata all’89’, quando Halilaj fa saltare il banco condannando il Cailungo al terzo k.o. su tre.

Per un Pennarossa che vince, c’è un Domagnano che fa altrettanto. Anche per i Lupi sono tre su tre, e con il Fiorentino arriva addirittura il secondo 3-0 di fila. Apre Olivieri come in coppa contro il San Giovanni; il raddoppio in chiusura di primo tempo con Ceccaroli, che poi festeggia anche la doppietta personale, mettendo il sigillo sul quarto successo in stagione dei giallorossi e salendo a 3 in classifica marcatori. Nel derby fra Folgore e Juvenes-Dogana, infine, i giallorossoneri trovano il primo successo in stagione. Sottile porta avanti la squadra di Lepri al 17; in chiusura di primo tempo, Baldini rimette momentaneamente il punteggio in parità, prima che Eric Fedeli, a 3’ dal 90’, scriva il verdetto definitivo in quel di Montecchio conducendo la suq squadra a quota 4, la stessa del Fiorentino.

I tabellini

Cailungo - Pennarossa 1-2

CAILUNGO

Gallinetta; Lusini, Iuzzolino, Grieco (dal 51’ A. Muccioli), Ricci, Senja, Quaranta, M. Muccioli (dal 71’ Diallo), Benedetti (dall’86’ Marinaro), Urbinati, L. Cecchetti (dall’86’ M. Cecchetti)

A disposizione: La Monaca, Vagnini, Della Croce

Allenatore: Cristian Protti

PENNAROSSA

Semprini; Baldani (dal 55’ Sebastiani), Martin, Tomassini, Michelotti, Raffelli, A. Conti, Zago, Stefanelli (dal 66’ Tamburini), Tiboni (dal 66’ Halilaj), Rastelli

A disposizione: Marconi, Mariotti, Capozzi, Cola

Allenatore: Andy Selva

Arbitro: Elison Luci

Assistenti: Mattia Sapigni, Andrea Zaghini

Quarto Ufficiale: Mattia Andruccioli

Ammoniti: Ricci, Lusini, Michelotti, Rastelli, Selva, Iuzzolino, Halilaj, Urbinati

Marcatori: 43’ Stefanelli, 50’ Benedetti, 89’ Halilaj

Espulsi: Lusini (doppio giallo)

Note: al 70’ Semprini para un rigore a Urbinati

Folgore Juvenes-Dogana 2-1

FOLGORE

Bicchiarelli; Brolli, Arrigoni, Piscaglia, Sottile, Nucci, Spighi (dal 90+3’ Francioni), Golinucci (dal 46’ Aluigi), Hirsch (dal 46’ Garcia), Fedeli, Dormi (dal 90+3’ Pilotto)

A disposizione: Gueye, Rosini, Giardi

Allenatore: Omar Lepri

JUVENES-DOGANA

Manzaroli; Urbinati (dal 73’ Camillini), Boldrini (dal 33’ Muccini), Mezzadri, Rossi, Zucchi (dal 46’ Pasquinelli), Baldazzi (dall’89’ Ancora), Merli, Giangrandi, Tumidei, Baldini (dall’89’ Michelotti)

A disposizione: Guidi, Muccioli

Allenatore: Manuel Amati

Arbitro: Marcantonio Romanazzi

Assistenti: Alfonso Gallo, Carmine Nuzzo

Quarto Ufficiale: Marco Avoni

Ammoniti: Rossi, Brolli, Bicchiarelli

Marcatori: 16’ Sottile, 43’ Baldini, 87’ Fedeli

Domagnano - Fiorentino 3-0

DOMAGNANO

Colonna; Parma (dal 63’ Averhoff), Rossi, Morena, Olivieri, Faetanini, Bacchiocchi, Ceccaroli (dal 75’ Brighi), Fancellu (dall’80’ Semproli), Doria (dal 63’ Angelini), Gabellini (dal 46’ Gaiani)

A disposizione: Leardini, Nanni

Allenatore: Massimo Mancini

FIORENTINO

Bianchi; Calzolari (dal 51’ Biordi), Baizan, Filippi, Paglialonga (dal 67’ Borgagni), Molonari, Ben Kacem (dal 18’ Perlaza), Colagiovanni, Jaupi, Mastrota, Abouzziane (dal 67’ Ghamdaoui)

A disposizione: Terenzi, Michelotti

Allenatore: Enrico Malandri

Arbitro: Andrea Piccoli

Assistenti: Alessandro Salvatori, Laura Cordani

Quarto Ufficiale: Luca Zani

Ammoniti: Baizan, Gabellini, Ceccaroli, Parma

Marcatori: 19’ Olivieri, 40’ e 54’ Ceccaroli