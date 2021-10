Calcio Promozione: Cocco salva il Bellaria dal k.o. Con la Sampierana pirotecnico 3-3

Sport

Cesena

| 18:56 - 03 Ottobre 2021

Sampierana - Bellaria 3-3



SAMPIERANA: Niederweiser, Quaranta, Diversi, Canali, Simoncini, Corbara; Quercioli (62' Berni), Petrini; Lanzi (84' Battistini), Pippi (75' Iavarone), Giovagnoli.

In panchina: Bardi, Fabbri, Farfaneti, Para.

All. Madonia.

BELLARIA: Antonelli, Grossi (79' Neri), Paganelli, Ceccarelli (66' Chiussi), Zanotti, Pruccoli; Bellavista, Minacapilli (66' Mazzarella); Meluzzi (79' Franciosi), Facondini, Cocco.

In panchina: Mignani, Bottini.

All. Fusi L.

ARBITRO: Alberani di Ravenna (Assistenti: Mancini di Rimini e Libassi di Forlì)

RETI: 27' Paganelli, 29' e 53' Pippi, 49' Lanzi, 76' e 87' Cocco.

NOTE: espulso Corbara, ammoniti Quaranta, Giovagnoli, Paganelli, Meluzzi.



SAN PIERO IN BAGNO Buon pari in rimonta del Bellaria Igea Marina in casa della Sampierana. Al 10' Cocco non riesce a ribadire in rete, a porta vuota, un cross di Bellavista che scavalca il portiere. Al 27' riminesi in vantaggio con un tiro da fuori area di Paganelli che si infila sotto l'incrocio dei pali. Risponde la Sampierana, due minuti dopo, con una punizione di Pippi che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali. A inizio ripresa Giovagnoli impegna Antonelli, sulla ribattuta segna Lanzi. Al 53' Pippi ruba palla a un difensore avversario e infila per la terza volta Antonelli. La Sampierana rimane in dieci al 72' per l'espulsione di Corbara e subisce la rimonta del Bellaria, con Cocco protagonista. L'attaccante infila di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, poi trova la zampata vincente in mischia.