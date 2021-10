Calcio 1a Cat: Perticara, pari a Morciano e primo punto (1-1)

Sport

Morciano di Romagna

| 18:43 - 03 Ottobre 2021

Perticara 2021-22.





Morciano - Perticara 1-1



MORCIANO: Bornacci, Iannucci, Berardi, Greco, Cenci, Tenti (51' Fraternali, 83' Reginelli); Scognamiglio (81' Fiorini), Casciola; Mazzali, Grimaldi, Lazzari (57' Longoni).

In panchina: Di Renzo.

All. Rubino.

PERTICARA: Balducci, Barocci Dar. (46' Valdifiori), Biordi (54' Fazi), Bartoletti, Barocci Dav., Thiam; Santucci (51' Fall), Sartini; Di Filippo, Polidori, Tani.

In panchina: Cesario, Guazzarini, Agostini, Brighi.

All. Comandini.



ARBITRO: Allkajari di Rimini

RETI: 18' Lazzari, 59' Polidori.

NOTE: espulso Longoni all'85' per doppia ammonizione, ammoniti Fall e Valdifiori.



MORCIANO Primo punto per il Perticara, sul campo del Morciano. Passano in vantaggio i biancorossi al 18' con Greco che smarca Lazzari in piena area, la conclusione supera Balducci in uscita. Protestano i locali al 39' per il gol annullato da Tenti, dopo una mischia in area. L'arbitro invalida per fuorigioco. Al 50' il Morciano spreca la palla dal raddoppio con Greco che da pochi passi mette alto un invitante cross da destra di Iannucci. Al 59' il Perticara trova il pari con un diagonale di Polidori, che infila Bornacci sulla sua destra.