VIDEO Incidente choc tra due moto e un fuoristrada sulla Marecchiese: due feriti gravissimi

Cronaca

Pennabilli

| 12:21 - 03 Ottobre 2021



Grave incidente a Cà Raffaello, in Località Cà di Pietro, poco dopo le ore 10 di oggi (domenica 3 ottobre): coinvolti, lungo la strada Marecchiese, un fuoristrada e due moto di grossa cilindrata.



I due centauri, che procedevano in direzione Ponte Messa - Badia Tedalda, si sono scontrati con il fuoristrada, che usciva da una stradina laterale per immettersi sulla Marecchiese. Sono stati disarcionati dalle selle e caduti rovinosamente a terra, riportando seri traumi. Il soccorso è avvenuto in codice rosso, dalle squadre del 118, ma vista la gravità delle condizioni dei feriti, in stato di incoscienza, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasportarli velocemente all'ospedale "Bufalini" di Cesena. Sul posto i carabinieri per i rilievi e per regolare la circolazione stradale.