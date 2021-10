Tiromancino al cinema con il nuovo singolo, in collaborazione con i Multiplex Giometti

Attualità

Rimini

| 08:46 - 03 Ottobre 2021

Di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso



Il nuovo video dei Tiromancino, “Domenica”, sbarca al cinema e sarà presente su oltre 200 schermi nelle sale di tutto il Paese, in “prima fila” in quelle del gruppo Giometti, a cui Federico Zampaglione, leader della band, è legato da un’amicizia che dura ormai da anni. Il video è proiettato prima del film in programma nelle 200 sale che, anche grazie al sodalizio con Giometti Cinema, accoglie gli avventori. Protagonisti del video sono Claudia Gerini, ex compagna di Zampaglione, ma a lui ancora legatissima, Giglia Marra, moglie del leader dei Tiromancino e Claudio Verdone.



“Continua così il mio viaggio tra musica e cinema, arti che ormai sembrano essersi fuse in un unico appassionante percorso. Stavolta, oltre alla mia amata famiglia, ho avuto l’onore e l’immenso piacere di riportare Carlo Verdone e Claudia Gerini sullo stesso set: parliamo di una delle coppie più leggendarie della settima arte e, considerando che non apparivano insieme dal 2008, mi sembra davvero fantastico”.



Sulla sua pagina Facebook, Zampaglione ha diffuso anche alcune foto che raccontano il dietro le quinte piacevole, sereno e familiare di questo nuovo passo. “Mi sento fortunato di poter esprimere le mie emozioni a 360 gradi. Un grazie infinito a tutti voi per averlo reso possibile per così tanti lunghi anni. Un ringraziamento speciale a Multiplex Giometti”.



SI TORNA AL CINEMA



Il gruppo Giometti Cinema - che è tornato a gestire direttamente i suoi cinema nelle Marche, ed è ora operativo anche in Romagna e Toscana - continua la sua impegnativa operazione di riaperture. A “battezzare” il ritorno in sala è stato proprio Federico Zampaglione - ma lui è un habituè - per la presentazione di “Morrison” il suo ultimo lavoro cinematografico che sta facendo incetta di premi.



Quindi con quelli marchigiani, sono tutti operativi i Multiplex del gruppo, che si dimostra da sempre pronto alle sfide, un esempio di innovazione. Tuttavia si dovrà attendere ancora per avere contezza delle capienze in sala: “Per ora rimarremo al 50% - svela Massimiliano Giometti, patron dei Giometti Cinema – dopo la richiesta del Comitato Tecnico Scientifico di aumentare la capienza all’80%, il Ministero ha rimandato la sua ‘sentenza’ alla prossima settimana, speriamo di poter ritornare in fretta al 100%, abbiamo investito tanto sulla sicurezza, per garantire distanziamento e ambienti sanificati”.

Il ritorno al cinema, con i nuovi film fa ben sperare, “con l’uscita di ‘007, No Time to Die’ – afferma Giometti - ho rivisto le sale piene e sono molto fiducioso, anche se per ora le produzioni sono frenate, ma a Natale avremo 80 film in sala”.