Calcio D, exploit della Sammaurese: 2-3 con l'Alcione. Tris di Merlonghi

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:49 - 02 Ottobre 2021

Bomber Merlonghi esulta (foto FB Sammaurese Calcio).

Bellissima affermazione esterna della Sammaurese, che doma 3-2 l’Alcione sbancando il Kennedy di Milano. La sfida dei bomber tra l’ex Manuzzi e l’attuale numero nove giallorosso Merlonghi viene vinta da quest’ultimo, autore di una magnifica e decisiva tripletta.

Dopo una fase iniziale di studio i padroni di casa cominciano a spingere e al 18′ passano in vantaggio, sfruttando una punizione. Calcio piazzato da sinistra e colpo di testa di Maini che infila l’angolo e supera Adorni. Non ci sta la squadra di Protti che accelera e dieci minuti più tardi impatta grazie al piatto chirurgico di Merlonghi, abile a sfruttare da centro area lo scarico di Gurini, a sua volta servito con precisione da capitan Bonandi. Passano i minuti e l’equilibrio permane; proprio nel recupero della prima frazione però il parziale viene sbloccato nuovamente dal classico goal dell’ex: Manuzzi sguscia via alla retroguardia della Sammaurese e segna sotto misura.

Nella ripresa la squadra di mister Protti ritorna in campo a mille per riacciuffare i lombardi. Ci riesce al minuto 61, quando ancora Merlonghi buca la porta di Vinci con una punizione dal limite. Riottenuto il pareggio la Sammaurese insiste. La punta nativa di Monterotondo è davvero on fire, vuole la palma di migliore in campo e al 75′ cala il tris entrando in area da destra e insaccando con un diagonale imprendibile.

Nel finale la compagine meneghina tenta di recuperare, ma la difesa e Adorni fanno buona guardia e mantengono il punteggio. Al triplice fischio, la Sammaurese può dunque brindare al successo e godersi un piacevole viaggio di ritorno in Romagna.

Il tabellino

Alcione Milano-Sammaurese 2-3

ALCIONE MILANO: Vinci, Soldi, Petito (87° Ricossa), Piccinocchi, Maini, Ortolani, Lattarulo, Lacchini (74° Tucci), Manuzzi, Cannataro (74° Bangal), Morselli. A disp.: Novi, Comi, Latini, Bonaiti, Viola, Giosue . All.: Cusatis

SAMMAURESE: Adorni, Gurini, Bolognesi, Benedetti, Casadio (68° Misuraca), Gregorio, Gaiola, Scarponi (92° Lombardi), Merlonghi (82° Mantovani), Bonandi (75° Sedioli), Giannini (82° Diop). A disp.: Golinucci, Zavatta, Masini, Pesaresi. All.: Protti

ARBITRO: Tesi di Lucca (Ingenito di Piombino e Alfieri di Prato)

RETI: 17' Maini, 27' Merlonghi, 46' Manuzzi, 58' Merlonghi, 70' Merlonghi

NOTE: Ammoniti Maini, Ortolani, Lattarulo, Adorni, Benedetti, Casadio, Merlonghi, Lombardi.